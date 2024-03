Eskpertka wskazała, jak dbać o bieliznę. 5 kroków, których warto przestrzegać

#1 ODPOWIEDNIE PRZECHOWYWANIE

Właściwe przechowywanie bielizny to podstawa! Biustonosze możesz poukładać razem, wkładając jedną miseczkę w drugą, co gwarantuje zachowanie ich kształtu. Następnie umieść je w szufladzie, rozłożone na płasko lub skorzystaj z organizerów, aby uniknąć uszkodzeń. Majtki złóż w kostkę bądź zwiń w rulony, dzięki czemu zajmą one mniej miejsca.

#2 UNIKAJ PRANIA W PRALCE

Zastanawiasz się pewnie czy bieliznę można prać w pralce. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest tego unikać. Dlaczego? Wystające elementy, takie jak haczyki, mogą zaczepić się o delikatną koronkę, którą jest wykończona lub o twoje pozostałe ubrania. Jeżeli jednak zdecydujesz się na pranie w pralce, upewnij się, że etykieta na bieliźnie na to zezwala. Należy wtedy podzielić staniki i majtki według kolorów oraz użyć specjalnych woreczków, co pomoże zminimalizować ryzyko zniszczenia delikatnych materiałów.

#3 DELIKATNE CZYSZCZENIE

Wiesz już, że bieliznę najlepiej prać ręcznie. Ale jak robić to prawidłowo? Wybierz delikatny detergent – świetnie sprawdzi się szare mydło bądź proszek do prania dla dzieci. Pamiętaj, że substancje zapachowe mogą podrażnić delikatną skórę okolic intymnych, dlatego warto zrezygnować z płynów do płukania tkanin. Woda powinna być ciepła, lecz nie gorąca (około 30 stopni Celsjusza). Obchodź się z bielizną delikatnie – stosuj posuwiste ruchy i unikaj agresywnego tarcia. Odsączając ją z nadmiaru wody, nie wykręcaj jej.

#4 SUSZ BIELIZNĘ W SPOSÓB NATURALNY

Suszenie bielizny w suszarce bębnowej może prowadzić do uszkodzeń elastycznych elementów, takich jak gumki i druty w biustonoszach. Zamiast tego, zawsze staraj się ją suszyć w sposób naturalny, najlepiej na płasko, np. na ręczniku. Dzięki temu zapobiegniesz odkształceniom. Jeżeli twój stanik ma wyjmowane wkładki, możesz je wcześniej usunąć, odcisnąć delikatnie z nadmiaru wody i położyć osobno na suszarce. Pamiętaj również, że bielizna nie powinna być wystawiana na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to prowadzić do wyblaknięcia kolorów.

#5 REGULARNY PRZEGLĄD SZAFY

Odpowiednio pielęgnowana bielizna może służyć przez wiele lat. Biustonosze i majtki marki Mefemi są wykonane z wysokiej jakości materiałów, wszystkie rzeczy są produkowane w Polsce, a ich precyzyjne szycie gwarantuje wyjątkową trwałość. Niemniej jednak, warto co jakiś czas przejrzeć zawartość szafy. Sylwetka zmienia się, więc może się okazać, że dotychczasowy rozmiar nie będzie już odpowiedni. Dlatego też regularne przeglądy garderoby pozwalają na dopasowanie bielizny do twoich aktualnych wymiarów, zapewniając wygodę i komfort noszenia każdego dnia.

Marka Mefemi przechodzi rebranding, dostosowując się do oczekiwań swoich klientek. Zwieńczeniem tego procesu będzie uruchomienie nowej, jeszcze bardziej funkcjonalnej strony internetowej, którą firma zaprezentuje 8 marca.

i Autor: materiały prasowe Mefemi

i Autor: materiały prasowe Mefemi

i Autor: materiały prasowe Mefemi