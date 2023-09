Fryzura z lat 70-tych wraca na salony. Kobiety po 40-tce wyglądają w niej jak boginie. Elegancja warta każdych pieniędzy. Odmładzające cięcie na zimę 2023/2024

Jaki tusz do rzęs wybrać? Wszystko, co musisz wiedzieć o wydłużaniu oraz podkręcaniu rzęs

Modna fryzura na zimę 2023/2024 dla kobiet po 40-tce. To cięcie podbija salony fryzjerskie

Jaka fryzura będzie najmodniejsza w tym sezonie? Jak się okazuje zwycięzca jest tylko jedne. Cięcie z lat 70-tych wraca do domu i pobija serca kobiet z całego świata. To bardzo kobieca i zmysłowa fryzura, który nie tylko genialnie wysmukla twarz, ale również łagodzi rysy twarzy i odmładza. O jakiej fryzurze mowa? Fryzjerzy są zgodni, obecnie rządzi fryzura Birkin bangs. Wyróżnia się one przede wszystkim elegancką grzywką w stylu Jane Birkin. Cięcie to po wielu latach wróciło do mody. - Wierzę, że powrót tego stylu grzywki ma wiele wspólnego z obsesją świata na punkcie środowej gwiazdy Jenny Ortegi, która zachwyca swoim wyglądem – mówi Castillo Bataille, stylista fryzur i ambasador marki Matrix. Fryzura Birkin bangs jest bardzo elegancka i kobieca. Pasuje kobietom po 40-tce. - Fryzura dobrze sprawdza się u osób o cienkich, prostych włosach. Nie oznacza to, że wszystkie inne rodzaje włosów powinny z niej zrezygnować.! Tą grzywkę można dowolnie stylizować. Ostateczny wygląd nadal będzie zapewniał ten sam efekt i klimat – mówi Bataille.

