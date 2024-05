Garnier Green On wystartował w Warszawie

Dobrą zabawę Garnier przewidział jednak nie tylko dla gwiazd, influencerów i dziennikarzy. Dzień później identyczne wydarzenie w tej samej przestrzeni PKiN zaplanowano w formie otwartego eventu, podczas którego każdy mógł świętować wspólnie z marką.

Na trasie Garnier jest łącznie 6 miast. W każdym z nich będzie można skorzystać z bezpłatnych badań skóry i włosów, a także wziąć udział w ekologicznych warsztatach i atrakcyjnych konkursach, aby poznać bliżej historię i zielone zobowiązania Garnier. Green On!

Garnier Green On

Garnier wyrusza w trasę, żeby inspirować do bardziej ekologicznych wyborów, które w obecnych czasach mogą wypełniać każdy obszar życia. Strefa beauty nie jest tu wyjątkiem. Kosmetyki Garnier to doskonały dowód, że zmiany nie muszą wiązać się z większymi nakładami finansowymi lub rezygnacją z dobrych i cenionych składników. Podczas każdego z wydarzeń w sześciu miastach będzie się można o tym przekonać na wielu poziomach. Udostępnione atrakcje pozwolą zagłębić się w przeróżne zagadnienia związane nie tylko z urodą, ale również ekologią.

Punkt historyczny pozwala lepiej poznać wartości, które marka reprezentuje już od 120 lat. Pomimo że ekologia to silny trend w branży beauty, to Garnier był tu zdecydowanym trendsetterem i zielone reguły wprowadził na długo przed tym, jak stało się to modne. Green On! Punkt natury podkreśla fakt, że od samego początku marka budowała pozycję eksperta od naturalnego piękna i w tym celu czerpała z natury to, co najlepsze. Roślinne składniki pozyskiwane w sposób zrównoważony z poszanowaniem dla środowiska naturalnego stanowią większość komponentów, które trafiają do opakowań z logo Garnier. Green On!

Punkt zrównoważonego rozwoju podkreśla zielone zobowiązania marki Garnier. To właśnie w tym miejscu wybrzmiewa, że nasza przyszłość zależy od działań, które podejmujemy każdego dnia. Zielone piękno zależy od: formuł produktów, opakowań, procesów produkcji, odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, a także walki z pierwotnym plastikiem. Green On!

Punkt zielonej nauki zwraca uwagę na nowe formuły i ich wysoką skuteczność, które jednocześnie powstają z pełnym poszanowaniem środowiska. Jest to również miejsce, w którym wybrzmiewa znaczenie biotechnologii i fermentacji. Green On!

Punkt skutecznych nowości kładzie akcent na nowe zielone formuły, które jednocześnie są tak efektywne, że wybór ekologicznego rozwiązania nie pociąga za sobą żadnych kompromisów. Wydajne i skuteczne ekokosmetyki to jedno z kluczowych zagadnień dla Garnier. Green On!

Punkt inkluzywności wskazuje, że Garnier to marka dla każdego. Nie ma znaczenia, co i jak bardzo nas dzieli, bo kosmetyki tej marki mogą nas łączyć. Jest adresowana do wszystkich, którzy szukają skutecznych produktów i tych, którzy zwracają uwagę na kwestie ekologii. Green On!

Tym, co wybrzmiewa podczas każdego wydarzenia jest fakt, że wszystkie te punkty przenikają się i są ze sobą nierozerwalnie związane, a efekty tych połączeń możemy znaleźć sięgając po dowolny kosmetyk Garnier. Green On!

Harmonogram Garnier Green On

Już teraz zapisz w kalendarzu termin w pobliskim mieście!

25.05 - Łódź (Rossmann Run, Ogrody Greyera)

22-23.06 - Kraków (Wianki, Bulwar Czerwieński)

29-30.06 - Poznań (park przy Starym Browarze, wejście od ulicy Ogrodowej)

19-20.07 - Wrocław (galeria Wroclavia, róg borowskiej i Suchej)

27-28.07 - Gdańsk (Jarmark Dominikański, Skwer Świętopelka przy ul. Szerokiej

