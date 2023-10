"Good Skin Day". Zrównoważona pielęgnacja dla każdego

Jan Marini to amerykańska marka, która powstała w 1994 r. i od lat cieszy się uznaniem klientów na całym świecie dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom i profesjonalnym produktom do pielęgnacji skóry. Warto dodać, że w Polsce jest dostępna od 2020 r. "Good Skin Day" to nie tylko idea spotkania, ale także filozofia holistycznej pielęgnacji, która podkreśla znaczenie zdrowej i pięknej skóry każdego dnia.

Podczas śniadania osoby uczestniczące miały okazję poznać kultowe produkty Jan Marini, które od lat gwarantują doskonałe rezultaty w pielęgnacji skóry. Eksperci marki ikosmetolodzy podzieli się sekretami dotyczącymi efektywnego wykorzystania kosmetyków oraz udzielali cennych porad związanych z pielęgnacją skóry, pomagając uczestniczkom wybrać odpowiednie produkty i dostosować je do ich indywidualnych potrzeb.

Zobacz także: Ekspresowy sposób na zmarszczki. Działa w 5 minut, a efekt jak po liftingu. Na czym polega "face lift tape"?

Jan Marini to marka, która w wielu swoich działaniach jest pionierem. Jako pierwsza połączyła kwas glikolowy, salicylowy i azelainowy w jeden wielofunkcyjny produkt czyzastosowała w swoich formułach lipofilową formę witaminy C w synergii z DMAE. Również jako jedna z pierwszych wprowadziła dermokosmetyki do gabinetów kosmetycznych. Jan Marini jest również pionierem we wprowadzeniu antyoksydantów do kosmetyków przeciwsłonecznych. Marka stawia również na opatentowane składniki i badania w niezależnych ośrodkach. To wszystko podkreśla niezwykłą innowacyjność marki..

Jakie są priorytety pielęgnacji wg Jan Marini?

Otóż marka ma bardzo kompleksowe rozwiązania wykorzystujące szereg składników aktywnych na wiele problemów skórnych, a ciągła współpraca z wiodącymi lekarzamipotwierdza ich skuteczność. W codziennej pielęgnacji w pierwszej kolejności należy zadbać o:

nawilżenie,

antyoksydację,

złuszczenie,

regenerację,

ochronę.

A dopiero w kolejnym kroku przejść do:

korygowania,

wypełniania,

zagęszczania,

napinania.

Filary pielęgnacji Jan Marini stoją w w zgodzie z nurtem holistycznej opieki nad skórą, której trzonem są właściwe produkty dostosowana do indywidualnych potrzeb skóry, zawierające składniki aktywne oraz łączącej domową pielęgnację z procedurami gabinetowymi. Poznaj produkty Jan Marini dostępne na Topestetic (link) oraz sprawdź zabiegi pielęgnacyjne marki dostępne w wybranych gabinetach i klinikach.

i Autor: Materiały prasowe Jan Marini

i Autor: Materiały prasowe Jan Marini