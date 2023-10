Idealnie gładka skóra - bez cieni pod oczami i podkreślonych zmarszczek

Jak dbać o skórę pod oczami?

Skóra pod oczami to najcieńsze skóra na całym ciele, dlatego też wymaga odpowiedniego podejścia. Nie zapominaj o jej regularnym nawilżeniu oraz nie pocieraj jej zbyt intensywnie. Postaw również na regularne masaże tej okolicy. Pamiętaj o piciu wody, zdrowej diecie oraz suplementacji. Na elastyczność skóry doskonale wpływa przyjmowanie kolagenu. Również w makijażu stawiaj na sprawdzone kosmetyki, które perfekcyjnie zniwelują cienie pod oczami, wyrównają koloryt skóry, ale nie podkreślą suchych skórek i zmarszczek.

Zobacz także: Regularna pielęgnacja i wsparcie leczenia. Fakty i mity na temat trądziku

Wygładzone i lekko rozświetlone spojrzenie to podstawa w makijażu, nieważne czy mowa o lekkim, dziennym, czy wieczorowym nieco cięższym makeupie. Dobry korektor pod oczy nie tylko zniweluje cienie pod oczami i rozjaśni tę okolicę, ale również sprawi, że twarz będzie wyglądała na wypoczętą i pełną energii. Skóra pod oczami jest bardzo cienka i podatna na wszelkie uszkodzenia i podrażnienia. Ważne zatem, by korektor dodatkową jej nie obciążał i nie podkreślał suchych skórek i zmarszczek. Przedstawiamy wam kilka propozycji korektorów, które idealnie sprawdzą się latem, nie obciążą na mocno skóry, a zamaskują wszelkie niedoskonałości.

W ofercie Notino znajdziesz szeroki wybór korektorów pod oczy. Są zarówno te rozświetlające oraz bardziej kryjące, które poradzą sobie z nawet największymi zasinieniami. True Skin od marki Catrice to korektor z tej samej serii, co słynny podkład. Zdaniem wielu osób ma on podobne działanie i krycie, co wysokopółkowe kosmetyki. W Notino kupisz go za 21 zł, a jego działanie może Cię pozytywnie zaskoczyć. Korektor True Skin od Catrice ma pełne krycie, ale nie wysusza skóry. Nie podkreśla zmarszczek i nie "wchodzi" w załamania cery. Dzięki składnikom pielęgnacyjnym (ma w składzie kwas hialuronow) dobrze nawilża skórę zapewniając jej optymalny efekt nawodnienia. Lekka formuła idealnie wtapia się w cerę, nie tworząc efektu maski. To idealny korektor zarówno do makijażu dziennego, jak i wieczorowego.

Porada od redakcji

W Notino dostępna jest szeroka gama kolorystyczna korektorów True Skin, nawet te o bardzo ciemnych odcieniach. Może je wykorzystać jako idealny zamiennik konturowania na mokro. Zaaplikuj ciemniejszy od swojej karnacji odcień w miejsce, gdzie aplikujesz bronzer. W ten sposób dodasz sobie opalenizny i wykonturujesz twarz.

i Autor: Materiały prasowe Notino

i Autor: Materiały prasowe Notino