Ipanema Sempre Nova. Najmodniejsza kolekcja, której ambasadorką jest Shakira!

Buty z kolekcji Ipanema Sempre Nova świetnie sprawdzą się w topowych letnich zestawach. Równie dobrze będą wyglądać w połączeniu z lnianymi, prostymi szortami, jak i zwiewną, kwiecistą sukienką. Modele w wyrazistych kolorach – jak oranż, zieleń, róż przyciągną wzrok i stanowić będą wyróżniający się element stylizacji. Te w bardziej stonowanych odcieniach – jak czerń, beż, koral będą doskonałą propozycją dla zwolenniczek klasycznych trendów. Niezależnie, który model wybierzemy, będziemy gotowe, by celebrować każdy letni dzień!

Klapki i sandały z kolekcji Ipanema Sempre Nova są wykonane z łatwego do wyczyszczenia i szybkoschnącego materiału. Mają również teksturowaną wkładkę, która zapobiega ślizganiu się stopy, a niezwykle elastyczna podeszwa zapewnia wysoki komfort użytkowania. Jak wszystkie buty marki Ipanema, także te są w 100% wegańskie i w pełni nadają się do recyklingu. Są produkowane z poszanowaniem zasobów wodnych, energetycznych i ludzkich, ponieważ Ipanema przyczynia się do tworzenia lepszego świata poprzez zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

Modele dla kobiet

Ipanema Meu Sol Slide Fem to wsuwane klapki dostępne w siedmiu najmodniejszych kolorach. Tym, co je wyróżnia, jest plecionka z 6 cienkich pasków – jedne są gładkie i lśniące, drugie zdobi drobny deseń. Model nie tylko efektownie prezentuje się na stopie – zwłaszcza opalonej, ale i zapewnia doskonałą stabilność. Ma też swojego rodzaju alternatywę w postaci japonek Ipanema Meu Sol Thong Fem, które trzymają się na stopie dzięki takim samym, tyle że trzem, paskom. Japonki dostępne są w sześciu kolorach – od limonkowych po czarne. Można w nich iść zarówno na kawę z przyjaciółką, jak i na basen. Ipanema Meu Sol Sandal Ad to zaś sandałki z tej samej „paskowej kolekcji”. Równie modne, co praktyczne, będą świetnym wyborem na długie letnie spacery. Do wyboru jest sześć wariantów kolorystycznych. Ipanema Meu Sol Thong Basic Fem to dostępne w pięciu kolorach klasyczne japonki. Klasyczne, ale nie nudne! Wzrok przyciągają ozdobne elementy na cienkich paskach. Przypominają biżuterię, więc model ten perfekcyjnie sprawdzi się w letnich stylizacjach ze zwiewnymi sukienkami. Zrobią też efekt wow z jeansowymi szortami. Podobnie jak Ipanema Meu Sol Flatform Ad, czyli sandały na nieco grubszej podeszwie z takimi samymi zdobieniami. To doskonałe połączenie wygody i elegancji w pięciu kolorach do wyboru.

Modele dla dziewczynek

Wybrane damskie modele mają swoje odpowiedniki w dziecięcych rozmiarach. Ipanema Meu Sol Kids to Meu Sol Thong Basic Fem tylko w mniejszej wersji, a więc japonki ze zdobieniami na paskach, Ipanema Meu Sol Rast Kids to japonki na trzy paski, a więc „małe” Meu Sol Thong Fem, a Ipanema Meu Sol Sandal Kids to Meu Sol Sandal Ad w wersji dla małych modniś. Marka nie zapomniała także o niemowlętach – z myślą o nich przygotowano urocze sandałki z regulowanym zapięciem Ipanema Meu Sol Sandal Baby.

Kolekcja Ipanema Sempre Nova jest już dostępna w Polsce.

i Autor: materiał prasowy Ipanema

