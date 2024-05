Jak pielęgnować przesuszone usta?

Suche, spierzchnięte i popękane usta to częsty problem. Sposobów leczenia i pielęgnacji suchych ust jest wiele. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie regularnie kilku metod. Przede wszystkim należy pamiętać, by przed wyjściem z domu posmarować usta tłustą pomadką ochronną. Unikajmy kremów i pomadek, które w swoim składzie mają dużo wody, choć dobrze nawilżają to podczas wyjścia. Na jakiś czas warto również zrezygnować z szminek i pomadek, zwłaszcza tych matowych. Często sprzyjają one wysuszaniu warg co tylko może sprawić, że problem będzie narastał.

Hydrożelowy płatek-kompres Perfecta Lips Patch został nasączony aż 8 rodzajami kwasu hialuronowego. W połączeniu z aloesem i alantoiną zapewnia intensywne nawilżenie i regenerację w zaledwie 10 minut.

PERFECTA LIPS PATCH

Hydrożelowy Płatek-Kompres na usta

LIPS PATCH HYDROŻELOWY PŁATEK-KOMPRES NA USTA z 8 rodzajami kwasu hialuronowego oraz z aloesem i alantoiną. Intensywnie nawilża i regeneruje spierzchnięte, przesuszone usta. Pozostawia je perfekcyjnie gładkie, miękkie i odżywione.

Sposób użycia: Stosować na oczyszczoną skórę. Nanieść płatek na usta i przykleić. Pozostawić ok. 10-20 min na ustach. Nie stosować na uszkodzoną, podrażnioną skórę.

