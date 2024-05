Jak pokochać siebie?

SMUKŁOŚĆ SYLWETKI

EISENBERG Paris stworzył innowacyjny produkt wyszczuplający do ciała, który pozwala cieszyć się zgrabną sylwetką. Najnowsze badania kliniczne pozwoliły na opracowanie przełomowej technologii serum głęboko działającego na lipolizę i drenaż tkanek, co ułatwia eliminację nadmiaru tłuszczu i kumulację wody. BODY REFINING SERUM to formuła ze skutecznych składników aktywnych, które pomagają wyszczuplić i wysmuklić części ciała, które opierają się wszelkim zabiegom czy dietom. To błyskawicznie wchłaniające się żelowe lekkie serum, stosowane przed zwyczajową pielęgnacją do ciała, dzień po dniu działa w głębi, skutecznie modelując strefy, gdzie występuje kumulacja tłuszczu lub cellulit. Zawierając ekskluzywny kompleks modelujący z wysokim stężeniem składników głęboko działających na lipolizę i drenaż tkanek, stymuluje katabolizm lipidów, ułatwiając w ten sposób eliminację nadmiaru tłuszczu i wody. W składzie znajdziemy m.in. kakaowiec właściwy dostarczający przyjemnych wrażeń dzięki działaniu stymulującemu produkcję beta-endorfin w skórze. Dodatkowo, składnik ten wygładza i wyrównuje powierzchnię skóry, ograniczając kumulację tłuszczu i stymulując eliminację nadmiernej tkanki tłuszczowej poprzez lipolizę. Skład fitochemiczny wyciągu z kakaowca zawierający znaczne ilości kofeiny, teobrominy, flawonoidów i magnezu nie tylko pozwala stymulować metabolizm komórkowy, który wzmaga lipolizę, ale także polepszać mikrokrążenie w skórze i ułatwiać wymianę wewnątrz i zewnątrzkomórkową. Efekt eliminacji nadmiaru wody i tkanki tłuszczowej widoczny już po 2 tygodniach!

LEKKO, CORAZ LŻEJ

Wiosną, często nawet mimowolnie tracimy na wadze. Ma ta związek z dietą bogatszą w sezonowe warzywa i owoce, lepszym nawadnianiem i większą dawką ruchu – choćby przez spontaniczne spacery. Wyzwaniem pojawiającym się w czasie diet odchudzających lub w okresach spadku wagi jest utrata jędrności tkanek, która z wiekiem staje się tym bardziej widoczna w miejscach szczególnie wrażliwych takich jak brzuch, piersi, pośladki, ramiona i uda oraz ich wewnętrzne strony. Miejsca te są narażone na utratę jędrności, ponieważ już od 20. roku życia nasze komórki produkują coraz mniej kolagenu i elastyny, skóra staje się bardziej sucha i cieńsza oraz traci swoją elastyczność. Utrata jędrności i ewentualne rozstępy zauważalne są najczęściej na udach, biodrach, piersiach i pośladkach w wyniku zbyt szybkiego przyrostu lub utraty wagi, ciąży czy w okresie dojrzewania. Rozstępy pojawiają się, gdy dochodzi do zerwania włókien elastycznych skóry. BODY LIFTING TREATMENT od EISENBERG Paris to lekka i delikatna, a jednocześnie bogata pielęgnacja regeneracyjna w kremie, która pobudza witalność komórkową dzięki antyoksydacyjnym właściwościom witamin E i C połączonych z formułą Trio-Moléculaire®. Intensywnie ujędrniająca pielęgnacja wzbogacona oligopeptydem zielonej mikroalgi wzmacnia elastyczność skóry i wyraźnie redukuje rozstępy. Efekt* ujędrnienia, liftingu, działania przeciw rozstępom, widoczny już po 4 tygodniach!

PIĘKNY DEKOLT

Skóra na szyi i dekolcie często szybciej zdradza nasz wiek niż nasza twarz. A to dlatego, że często pomijamy ten fragment w czasie codziennej pielęgnacji. A ta okolica podobnie, jak twarz narażona jest na działanie czynników zewnętrznych. Krem NECK, BUSTLINE AND BREAST CREAM ESISENBERG Paris to kompletna formuła pomagająca zachować witalność komórek i młodość skóry od podbródka po piersi. Delikatna, aksamitna, nietłusta konsystencja subtelnie wtapia się w skórę i natychmiastowo wchłania, zapewniając głębokie nawilżenie i regenerację. Skórę dopieszczają dobroczynne składniki aktywne zawarte w opatentowanej Formule Trio-Moleculare®, czyli: enzymy (m.in. eliminują martwe komórki i pomagają skórze w asymilacji składników aktywnych), cytokiny (poprawiają jędrność skóry) i biostymuliny (pobudzają dotlenienie komórek i syntezę kolagenu oraz elastyny). Ponadto krem zawiera wyciąg z komórek macierzystych lotosu japońskiego, który wzmacnia elastyczność i jędrność skóry, pobudza naturalny proces naprawy, chroni integralność genomu skóry oraz przedłuża żywotność komórek czy kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej – jest w 100 % naturalny, nawilża i wzmacnia barierę skórną, poprawia powierzchnię skóry, stymuluje syntezę kolagenu typu I, znacząco zwiększając jędrności skóry, wyciąg ze skrzypu polnego – regeneruje, ujędrnia, wzmacnia tkankę skórną i adenozynę – silny składnik przeciwstarzeniowy i przeciwzmarszczkowy pochodzenia roślinnego, energetyzuje powierzchnię skóry, łagodzi, odbudowuje i zmniejsza oznaki starzenia się skóry.

