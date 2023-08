Jak powinna wyglądać prawidłowa pielęgnacja? Dzięki temu wzmocnisz jej efekty

PIERWSZY KROK DO PIĘKNEJ SKÓRY

Skuteczna pielęgnacja bez dokładnego demakijażu i oczyszczania twarzy nie ma racji bytu. Masaż produktem oczyszczającym powinien być wykonywany powoli, w każdym miejscu na twarzy. Więcej uwagi warto poświęcić na trudno dostępne miejsca, jak np. skrzydełka nosa, a także linię czoła, o której często zapominamy. Optymalna długość to około 2 minut, a minimalna: 1 minuta. Do demakijażu i oczyszczania twarzy wystarczy jeden delikatny, ale skuteczny produkt. ZO® Skin Health Balancing Cleansing Emulsion 270 zł/200 ml posiada innowacyjną konsystencję żelu, zmieniającego się w mleczko. W kontakcie z suchą skórą, kremowo-żelowa formuła rozpływa się, rozpuszczając makijaż i zanieczyszczenia bez uszkadzania bariery ochronnej skóry. Po zwilżeniu wodą żel zmienia się w płynne, łatwe do spłukania mleczko. By uniknąć wszelkich podrażnień, wykorzystuje niepieniącą się technologię oczyszczania. Jest na tyle delikatna, że będzie idealnym wyborem dla skóry bardzo wrażliwej, skłonnej do atopii i po zabiegach medycyny estetycznej.

SŁUCHAJ POTRZEB SWOJEJ SKÓRY

Zwracaj uwagę na potrzeby skóry. Być może źle dobierasz produkty? Tłusta, sucha i wrażliwa będą mieć zupełnie inne potrzeby, a dodatkowo każda z nich mierzy się z innymi problemami, takimi jak trądzik, przebarwienia bądź objawy starzenia się. Dopasuj właściwości produktów kosmetycznych do jej aktualnych potrzeb i koniecznie dołóż produkt nawilżający ekstra – głębokie nawilżenie jest zawsze w cenie. Świetnie sprawdzą się zarówno kremy, jak i żele do twarzy, oczywiście z zawartością kwasu hialuronowego w składzie. HADA LABO TOKYO GLOW Hydro-Illuminating cream 56,99 zł/50 ml to lekki krem, który dzięki unikalnej kombinacji Nano Kwasu Hialuronowego, Makro Kwasu Hialuronowego oraz specjalistycznego Kwasu Traneksamowego i Kwasu Glicyryzynowego z Lukrecji bardzo silnie nawadnia skórę, naturalnie ją rozświetla, działa przeciwzmarszczkowo, a także zmniejsza zaczerwienienia i koi cerę. Natomiast jeśli mierzysz się z przebarwieniami lub szukasz skutecznego produktu do zwalczenia oznak starzenia się skóry, przed kremem zastosuj YOSKINE SUPREME-VIT B12&C ZASTRZYK WITAMIN Odmładzające serum redukujące przebarwienia 69,99 zł/30 g. Działa przeciwzmarszczkowo i skutecznie redukuje plamy oraz przebarwienia widoczne na skórze. Zawiera innowacyjną witaminę B12 o fenomenalnych właściwościach regenerujących skórę, przyspiesza odnowę komórek i spowalnia proces fotostarzenia. Ponadto, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. W składzie znajdziemy również witaminę C połączoną z wektorem krzemowym, który zapewnia szybsze i skuteczniejsze przenikanie witaminy do najgłębszych warstw skóry. Posiada intensywne właściwości przeciwzmarszczkowe, zapobiega wiotczeniu i redukuje przebarwienia.

ZŁUSZCZENIE ZAWSZE W CENIE!

Nawet przy najlepszej pielęgnacji efekty nie będą zauważalne, jeśli pominiesz regularne złuszczanie. To absolutna konieczność w drodze do pięknej skóry! Raz w tygodniu to optymalna częstotliwość, ale wszystko zależy od typu i preferencji Twojej cery. PERFECTA ME & MY HEALTHY GLOW Kwasowa dermabrazja peeling do twarzy 5x kwasy AHA 15,99 zł/ 75 ml to intensywnie wygładzający peeling do twarzy, który perfekcyjnie oczyszcza, eliminuje niedoskonałości, reguluje wydzielanie sebum, zapobiega powstawaniu zaskórników oraz subtelnie rozświetla skórę, nadając jej naturalny efekt glow. Zawiera 5x kwasy AHA (migdałowy, glikolowy, jabłkowy, mlekowy i cytrynowy) – złuszczają martwe komórki naskórka, rozjaśniają cerę oraz przywracają jej naturalną świetlistość i blask. Produkt jest też wzbogacony o MOIST COMPLEX – kompleks składników nawilżających, które przywracają optymalne nawilżenie skórze działając na dwa sposoby: wiążą i zatrzymują cząsteczki wody oraz zapobiegają ich przeznaskórkowej utracie. Nie zapomnij też o regularnym peelingu skóry ciała! BARWA SPA EXPERIENCE ORANGE & WHITE FLOWERS Peeling do ciała Ujędrniająco-odżywczy 29,50 zł/180 ml to wyjątkowa pielęgnacja, która pozwala za dbać o ciało i zmysły w zaciszu domowego SPA. Zachwycająca, odświeżająca kompozycja zapachowa pomarańczy i białych kwiatów wprawi Cię w doskonały nastrój i doda energii. Luksusowa, bogata formuła obfituje w odżywcze składniki aktywne, takie jak oliwa z oliwek, masło shea czy drobinki naturalnego pumeksu, dzięki czemu skóra pozostaje długotrwale nawilżona, jedwabiście gładka i zachwycająca.

DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Wyglądasz na zmęczoną? Być może zapominasz o regularnej aplikacji kremu pod oczy? To okolica, która zdradza nie tylko nasz wiek, ale i ilość przespanych godzin czy wypitej przez nas wody. Aby zneutralizować skutki tych czynników, sięgnij po produkt, który działa natychmiastowo. Po wklepaniu kosmetyku pod oczy i brwi, warto wykonać bardzo delikatny masaż – koniecznie palcami małymi i serdecznymi, ze względu na najmniejszy nacisk. W ten sposób produkt lepiej się wchłonie, a regularny (nawet krótki) masaż zapewni długotrwałe efekty. NUXE Prodigieuse® BOOST Multi-korekcyjny balsam pod oczy w żelu 126 zł/15 ml to delikatna, bardzo orzeźwiająca konsystencja balsamu żelowego zawiera wyciąg z kofeiny, o właściwościach rozjaśniających i niwelujących opuchnięcia pod oczami. W składzie znajduje się też wzmacniający antyoksydacyjny ekstrakt z jaśminu oraz wygładzający i silnie nawilżający kwas hialuronowy naturalnego pochodzenia. W mgnieniu oka przeciwdziała skutkom przemęczenia i nieprzespanych nocy. Oprócz masażu skóry pod oczami, warto zadbać też o regularny masaż twarzy. Możesz wykonywać go palcami, ale istnieją narzędzia, które dodatkowo go uprzyjemnią. Masaż za pomocą rollera wspomaga stymulację krążenia krwi oraz nadaje skórze świeży i promienny wygląd. Dla płynniejszego ruchu przed masażem można zastosować serum lub krem do twarzy. Możesz rozpocząć ruch od podbródka w kierunku policzków, a następnie masować od środka czoła w kierunku skroni. SO.KO Masażer do twarzy 79,99 zł (dostępny w drogeriach Super-Pharm i na superpharm.pl) jest odpowiedni do masażu twarzy oraz innych części ciała. Zaprojektowany tak, aby pasował do nieregularnych kształtów twarzy. Pomaga w osiągnięciu efektu napiętej skóry, wygładzenia zmarszczek oraz redukcji obrzęków.

