Jak prawidłowo oczyszczać skórę twarzy?

Umówmy się, że zazwyczaj nasz plan dnia bywa… napięty. A skomplikowane zabiegi na miarę koreańskiej pielęgnacji – choć mają wiele zalet – na co dzień nie wchodzą w grę. Z drugiej strony brak dokładności może skutkować powstawaniem zaskórników. Dokładne oczyszczanie i złuszczanie są niezbędne, by skóra była nieskazitelna i pełna blasku.

DELIKATNIE MOŻE BYĆ SKUTECZNIE

Powstawanie sebum jest w pełni naturalnym procesem. Jednak jego nadmiar nie służy naszej skórze. Gdy „dorzucimy” do tego kurz, pot, zanieczyszczenia, bakterie i pozostałości po kosmetykach… to prosta droga do powstawania zaskórników. Taka warstwa skutecznie też blokuje wnikanie i działanie składników aktywnych. Dlatego trzeba ją skutecznie usunąć. Złuszczanie to całkowicie naturalny i potrzebny proces, ale warto go wspomóc, np. włączając do pielęgnacji enzymy, które przyspieszają złuszczanie, dając pole do działania innym składnikom. Są totalnymi sprzymierzeńcami odnowy, gładkości i naturalnego blasku a jednocześnie są delikatne dla każdego rodzaju skóry. tołpa.® dermo face enzyme. enzymatyczny żel-olejek do mycia zapewnia maksymalne oczyszczanie bez naruszania bariery ochronnej. Koncentruje moc złuszczającego enzymu papai i oleju z baobabu, aby idealnie oczyścić skórę z głębokich zanieczyszczeń, sebum, podkładów i filtrów przeciwsłonecznych. Dzięki żelowo-olejkowej formule i owocowemu zapachowi, zapewnia uczucie intensywnej świeżości i czystości. Nie pozostawia tłustej warstwy i nie powoduje nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia.

ŁAGODNE (S)TARCIE

Peeling powinniśmy wykonywać dwa razy w tygodniu. Jeśli wykonujemy regularnie - nasza skóra będzie miękka, gładka i pozbawiona niedoskonałości. W przypadku skóry wrażliwej, alergicznej i delikatnej sprawdzą się te bez ścierających drobinek, które mogłyby potencjalnie podrażniać skórę. tołpa.® dermo face enzyme peeling 3 enzymy usuwa zrogowaciały naskórek dzięki trzem aktywnym enzymom, bez konieczności pocierania i bez dodatkowych podrażnień. W jego składzie znajdziemy papainy z papai, bromelainy z ananasa oraz keratoliny (enzym substylizyna uzyskiwany jest w procesie fermentacji) – to trio, które precyzyjnie złuszcza martwe komórki, przywracając skórze blask i promienny wygląd. Uwaga, po nałożeniu produktu możesz poczuć mrowienie, zaczerwienienie lub pieczenie związane z obecnością enzymów, ale to zupełnie spodziewany i naturalny efekt.

KREM DE LA CREM

Przy pielęgnacji ważna jest też… cierpliwość. Szczególnie przy tak złożonym problemie jakim są zaskórniki . Uzbrój się zatem w cierpliwości i daj sobie i wybranym kosmetykom trochę czasu, by miały szansę pokazać, że działają. tołpa.® dermo face enzyme. enzymatyczny krem przeciw zaskórnikom delikatnie i stopniowo usuwa martwy naskórek redukując zaskórniki otwarte i zamknięte w tym również mikrozaskórniki, które zapoczątkowują zmiany trądzikowe. Dzień po dniu wygładza powierzchnię skóry przyspieszając redukcję blizn i przebarwień potrądzikowych. Nawilża i łagodzi podrażnienia. Działa antybakteryjnie i hamuje namnażanie niekorzystnych bakterii. Zapewnia codzienną kontrolę błyszczenia redukując wydzielanie sebum i pozostawiając skórę matową do 12 h. Z badań* przeprowadzonych w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego krem w 5 dni redukuje zaskórniki i działa antybakteryjnie, redukuje blizny i przebarwienia po tygodniu stosowania, redukuje wydzielanie sebum o 15%. (*Badania aplikacyjne i aparaturowe na grupie 30 osób po 7 dniach stosowania)

i Autor: Materiały prasowe tołpa