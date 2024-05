Jak spowolnić wskazówki zegara? Duet: ceramidy i peptydy dla odmłodzenia skóry

Tak powinna wyglądać Twoje kosmetyczka na lato. Co do niej spakować?

A gdybyśmy tak mogły spełnić swoje jedno beauty-marzenie… jak by ono brzmiało? Zdecydowanie na podium znalazłoby się zatrzymanie wskazówek zegara, prawda? Młoda skóra zachwyca naturalnym blaskiem, jędrnością i zdrowym kolorytem, a także stanowi bazę, na której każda stylizacja wygląda perfekcyjnie. Takie są fakty. Jak skutecznie wpłynąć na odmłodzenie skóry? Kosmetolodzy wskazują, że istnieje duet idealny, czyli ceramidy i peptydy. Co warto o nich wiedzieć?

Cement międzykomórkowy o wielkiej mocy

Pierwszym składnikiem, którego „boją się” wskazówki zegara są ceramidy. Czym są? W dużym skrócie to „cement”, który spaja komórki warstwy rogowej naskórka, zabezpieczając skórę przed działaniem czynników zewnętrznych oraz utratą wody. Eksperci wskazują, że niedobory ceramidów mogą powodować utratę elastyczności skóry, przesuszenie, a także skłonność do szybszego pojawiania zmarszczek.

– Ceramidy zdecydowanie stanowią jeden z mocnych filarów anti-agingu. To substancja tłuszczowa nazywana inaczej cementem międzykomórkowym lub sfingolipidem – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, Ekspert marki mesoBoost®. – Jej właściwości polegają na budowaniu i wzmacnianiu bariery hydrolipidowej skóry, a zatem – ochronie przed nadmierną utratą wody oraz przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Dzięki temu stanową mocny filar prewencji przed objawami starzenia – dodaje.

Moc w połączeniu aminokwasów

Drugim składnikiem, na którym opiera się efektywność działań przeciwstarzeniowych, są peptydy. Co warto o nich wiedzieć? Peptydy są organicznymi związkami chemicznymi, które powstają w wyniku łączenia cząsteczek aminokwasów w łańcuchy. Połączonych aminokwasów może być od 2 do 100. Większa niż 100 liczba aminokwasów oznacza, że mamy już do czynienia z białkiem. Aminokwasy łączą się za pomocą wiązań peptydowych i – w zależności od połączeń i liczby cząstek – „potrafią” spełniać różne funkcje. Tyle z chemii. Praktyka kosmetologów pokazuje, że peptydy działają bardzo wszechstronnie – ujędrniająco, regenerująco i ujędrniająco. – W linii Anti-Age mesoBoost® zawarty został kompleks peptydowy oparty na mocy tripeptydu 10 i tripeptydu 1, które skutecznie wpływają na wygładzenie skóry oraz spłycenie zmarszczek. Tripeptydy to składnik, który został mocno doceniony na rynku beauty właśnie za kluczowe znaczenie dla anti-agingu – mówi Agnieszka Kowalska. – Warto pamiętać o tym, że skuteczne przeciwdziałanie efektom starzenia wymaga włączenia odpowiednich nawyków pielęgnacyjnych i regularnej aplikacji substancji aktywnych. Praktyka pokazuje, że świetnie sprawdzają się komponenty pochodzenia roślinnego, w tym proteiny pochodzące z pszenicy i soi – dodaje.

Dobre nawyki dla odmłodzenia

Jak wskazują eksperci, kluczowy dla uzyskania długotrwałego efektu odmłodzenia jest odpowiedni dobór składników aktywnych – z uwzględnieniem ceramidów i peptydów, ale… nie tylko! Istotne jest także włączenie do codziennej rutyny pielęgnacyjnej odpowiednich, anti-agingowych nawyków pielęgnacyjnych. Kosmetolodzy wskazują, że w przypadku terapii odmładzających kluczowe znaczenie ma systematyczne działanie, a zatem aplikacja kremu i serum przeciwzmarszczkowego co najmniej dwa razy dziennie – rano i wieczorem (także w wakacje i podczas podróży – nasza skóra „lubi” dobrą rutynę). Po drugie, specjaliści podkreślają, że terapie odmładzające to proces, który powinien mieć charakter stały. – To niezwykle istotne, by, osiągnąwszy upragniony efekt nawilżenia i spłycenia zmarszczek, kontynuować stosowanie odpowiednich produktów. Klucz do efektywności leży w systematycznym działaniu – mówi Agnieszka Kowalska.

mesoBoost® Anti-Aging Complex Ceramides & Peptides

Krem do twarzy

Krem do twarzy mesoBoost® ANTI AGING complex ceramides & peptides to kombinacja składników aktywnych o działaniu anti-age. Ceramidy wzmacniają barierę ochronną skóry, chronią przed odwodnieniem i przesuszeniem, a także wykazują działanie przeciwzmarszczkowe i ujędrniające. Peptydy z kolei promują aktywację procesu regeneracji i korzystnie wpływają na odmłodzenie skóry.

CERAMIDY - to lipidy, które stanowią "cement komórkowy" naszej skóry, budują barierę ochronną zabezpieczając skórę przed czynnikami zewnętrznymi i utratą wody.

KOMPLEKS PEPTYDÓW - wysokie stężenie protein: pszenicy, soi, tripeptydu 10 i tripeptydu 1, wpływa na wygładzenie skóry oraz spłycenie zmarszczek.

i Autor: Karolina Januszek MesoBoost