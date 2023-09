Jak ubrać się jesienią do pracy? Eksperci zdradzają najważniejsze zasady

Jaki tusz do rzęs wybrać? Wszystko, co musisz wiedzieć o wydłużaniu oraz podkręcaniu rzęs

Dni stają się krótsze, a poranki i noce coraz chłodniejsze. To moment na rozpoczęcie poszukiwań nieco cieplejszej garderoby, która z jednej strony będzie wygodny, a zdrugiej świetnie sprawdzi się w pracy. W tym sezonie marka VAN GRAAF proponuje nieco urozmaicić swój biurowy outfit. Dla tych, którzy wolą stonowane kolory i nie przepadają za wielkimi eksperymentami, eksperci marki VAN GRAAF proponują nie rezygnować w tym sezonie z kolorów natury i zachować balans między pastelowymikolorami ziemi, a delikatnymi wzorami. Paniom proponujemy sięgnąć po kremową koszulę z przewiewnej wiskozy od VAN GRAAF/S.OLIVER. Modny akcent tej stylizacjibiurowej nadadzą kuloty marki VAN GRAAF/MARIE LUND ze wzorem w pepitkę. Ten look warto uzupełnić torebką na ramię, która łączy klasyczny styl z nowoczesnymdwukolorowym wzorem, tworząc prawdziwie stylowy wygląd.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Panom proponujemy sięgnąć po koszulę marki VAN GRAAF/POLO RALPH LAUREN, która wyróżnia się nowoczesnym wzorem w podłużne paski i nadaje codziennymstylizacjom eleganckiego charakteru. Warto zestawić ją z wąskimi, wyjątkowo wygodnymi spodniami VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING LONDON. By nadać temulookowi nieco luźnego, swobodnego charakteru polecamy uzupełnić go białymi tenisówkami.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Dla tych, którzy lubią nieco większe eksperymenty z garderobą eksperci marki VAN GRAAF przygotowali ogromny wybór swetrów, które w rozmaity sposób można łączyć z maxi spódnicami. Proponowany look do pracy na jesień stworzą brązowy sweter, który dzięki ocieplającemu materiałowi z dodatkiem moheru sprawdzi się na chłodniejsze dni oraz wzorzysta spódnica marki VAN GRAAF/MARIE LUND, której efektywne plisowane zakładki zapewniają swobodne uczucie podczas noszenia. Ten kobiecy i elegancki look uzupełni prosta, klasyczna koszulka w prążki w kolorze ecru marki VAN GRAAF/MARCO”POLO.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Wzór bądź markowy nadruk świetnie sprawdzi się także w przypadku męskich stylizacji. Dla Panów idealna na jesień będzie elegancka koszula marki VAN GRAAF/ARMANI EXCHANGE lub koszulkę polo w odcieniu pudrowego różu, która uatrakcyjni każdy biurowy look. Warto zestawić je ze spodniami VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING LONDON. Ich gładki materiał i odblaskowe akcenty na szlufkach i kieszeniach z tyłu podkreślą nowoczesny charakter stylizacji.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Ci, którzy miłują się w żywych kolorach w tym sezonie nie muszą się ograniczać. W końcu kto powiedział, że look do pracy musi być czarno-biały? W tym sezonie zarówno na wybiegach, jak i w marce VAN GRAAF króluje kolor! Paniom proponujemy różową koszulę, której materiał - aksamitny sztruks z czystej bawełny - zapewni wyjątkowy komfort noszenia. Ten look warto uzupełnić o granatowo-białą spódnicę VAN GRAAF/MARIE LUND ze wzorem na całej powierzchni oraz o czarny plecak VANGRAAF/TOMMY HILFIGER, który wyróżnia się minimalistycznym wzornictwem i pasuje zarówno do sportowych, jak i do eleganckich stylizacji.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF