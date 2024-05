Jak wybrać właściwy kosmetyk dopasowany do potrzeb swojej skóry? Na jakie składniki aktywne należy zwrócić uwagę?

Serum - jak stosować?

Stosowanie serum jest prostsze niż myślisz. Oczyść skórę twarzy, następnie zastosuj tonik, a potem nałóż na nią serum, dopasowane do twoich potrzeb. Odczekaj chwilę, aż produkt się wchłonie. W tym czasie możesz wykonać delikatny masaż palcami, rollerem lub płytką do masażu gua sha. Następnie przejdź do dalszych kroków w pielęgnacji, nie zapominając o aplikacji kremu do twarzy.

Idealne serum – czyli jakie?

Dobry skład to pojęcie względne, bo „dobry” dla każdego będzie oznaczał coś innego. Najważniejsze jest to, aby serum było dopasowane do indywidualnych potrzeb twojej skóry. Podpowiadamy, jakie serum wybrać, gdy zmagasz się z najczęstszymi problemami skóry: przebarwieniami, trądzikiem, wrażliwością, utratą blasku i niejednolitym kolorem oraz widocznymi i głębokimi zmarszczkami.

tołpa.® ideal age illumi serum rozświetlające (30ml/ 63,99 zł) działa w dwóch wymiarach: wykorzystuje wewnętrzną moc skóry do obniżenia jej wieku biologicznego, a jednocześnie dzięki koncentracji 10% stabilnej witaminy C rozświetla i wyrównuje koloryt. W efekcie skóra promienieje naturalnym pięknem. Niezwykle świeża, emulsyjno-żelowa, niekomedogenna formuła stapia się z naskórkiem, pozostawiając uczucie komfortu i satynowej gładkości.

Składniki, które pokocha Twoja skóra: t-EGF (czynnik wzrostu epidermalnego w połączeniu z multiroślinnym ekstraktem z torfu, dla stymulacji skóry do odnowy); 10% witamina C SAP

CEL: NAWILŻENIE

tołpa.® authentic serum nawilżona skóra SUPER SKONCENTROWANE (30 ml / 39,99 zł) ma lekką formułę, która jednocześnie intensywnie nawilża i nawadnia. Błyskawicznie dostarcza skórze dawkę 50-godzinnego nawilżenia, przywracając jej gładkość, elastyczność i naturalną promienność. Pielęgnuje z delikatnością i wsparciem dla mikrobiomu. Łagodzi podrażnienia i nie zaburza naturalnego pH.

Składniki, które pokocha Twoja skóra: skwalan, olej z baobabu, torf tołpa.® (reguluje procesy metaboliczne, wspomaga proces regeneracji naskórka, zwalcza wolne rodniki)

CEL: ODNOWA BARIERY SKÓRY I ELIMINACJA NIEDOSKONAŁOŚCI

Serum nawilżająco-kojące tołpa.® dermo face sebio BHL. (30 ml/ 39,99 zł) dostarcza skórze skoncentrowaną dawkę witamin, hydroskładników i lipidów, respektując specjalne potrzeby skóry ze zmianami trądzikowymi. Silnie nawilża, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia towarzyszące zaburzonej barierze skóry. Przyspiesza eliminację niedoskonałości i przeciwdziała powstawaniu kolejnych zmian. Jest odpowiedni do stosowania w trakcie i po kuracjach z kwasami i retinoidami.

Składniki, które pokocha Twoja skóra: trehaloza, 10%: wit. B3 + B5, torf tołpa.®

CEL: ODBUDOWA BARIERY HYDROLIPIDOWEJ I PRZYWRÓCENIE KOMFORTU

tołpa.® dermo face dermo face lipidro. odżywcze serum-olejek (30 ml/ 45,99 zł) polecane jest dla skóry wrażliwej, alergicznej, suchej i bardzo suchej, z potrzebą regeneracji. Kosmetyk ten koncentruje odżywczą moc lipidów i aminokwasów w olejkowo-emulsyjnej formule. Odbudowuje nawet mocno zaburzoną barierę hydrolipidową. Pomaga wzmocnić naturalne mechanizmy nawilżenia skóry i zachować odpowiedni poziom jej nawodnienia. Dzień po dniu ogranicza łuszczenie, szorstkość, podrażnienie i przywraca skórze komfort.

Składniki, które pokocha Twoja skóra: torf tołpa.®, ceramid NP, glikolipidy, 15 aminokwasów.

