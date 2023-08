Jak zachować młody wygląd skóry?

Najliczniejsze białko włókniste jest głównym składnikiem tkanki łącznej, która pełni niezwykle ważną rolę w utrzymaniu jędrności naszej skóry. Kolagen ma dużą wytrzymałość na rozciąganie i wraz z innym białkiem - keratyną odpowiada za elastyczność tkanek. Utrzymywanie kolagenu na odpowiednim poziomie (w sprawdzeniu tego może pomóc badanie stężenia ICTP - wskaźnika poziomu przemian kolagenu w organizmie) jest ważne w szczególności w przypadku kobiet, bo wpływa na zdrowy, młody wygląd skóry, włosów i paznokci, ale także działa korzystnie na jelita, przeciwdziałając stanom zapalnym. Również podczas ciąży hormony kobiece zmieniają metabolizm kolagenu, aby skóra była bardziej elastyczna i warto wtedy szczególnie pilnować poziomu kolagenu. Pomoże on też stymulować wzrost osłabionych ciążą włosów. Kluczowym składnikiem stymulującym naturalną produkcję kolagenu jest witamina C, właściwie bez niej organizm nie jest w stanie produkować tego białka. Warto zwrócić uwagę na jedzenie bogate w składniki odżywcze wspomagające powstawanie naturalnego kolagenu: prolinę (białka jaj, kiełki pszenicy, grzyby, szparagi), glicynę (skóra kurczaka, żelatyna, bulion kostny), witaminę C: brokuły, cytrusy, papryka, jagody oraz białko, ponieważ stałe dostarczanie go w diecie zapewnia ona stały profil aminokwasowy do tworzenia nowych białek strukturalnych. Superpomocne są także oczywiście odpowiednie suplementy najlepiej zawierające sprawdzony i przebadany VERSIOL oraz witaminy i minerały. Takim produktem jest REMÉ Kolagenowa formuła piękna ok. 80 zł/150g (30 porcji), poza Verisolem bogata także w witaminy A, C, B, miedź, cynk, selen i mangan. Preparat ten nie zawiera laktozy, jest bezglutenowy oraz bez dodatku cukrów (zawiera naturalnie występujące cukry) i konserwantów.

KOLAGEN TO LUBI

Z holistycznego punktu widzenia – masaże działają doskonale na stymulację produkcji kolagenu. Poprawiają też przepływ krwi i limfy dzięki czemu skóra jest dotleniona, odżywiona i wygląda młodo. Life Szczotka Do Masażu Ciała Na Sucho 34,99 zł (dostępna w drogeriach Super-Pharm) to bambusowa szczotka przeznaczona jest do oczyszczania i masowania. Miękkie i delikatne włosie z tworzywa syntetycznego idealnie sprawdzi się w przypadku osób rozpoczynających przygodę ze szczotkowaniem ciała lub tych, dla których klasyczne szczotki są zbyt twarde. Regularne szczotkowanie ciała złuszcza martwy naskórek, poprawia koloryt skóry oraz wykazuje działanie ujędrniające. Może również pomóc w walce z cellulitem, poprawiając przepływ limfy. Potwierdzony badaniami pozytywny wpływ na produkcję kolagenu ma także terapia czerwonym światłem oraz odpowiednia, regularna pielęgnacja: odżywcza, nawilżająca i chroniąca płaszcz hydro-lipidowy skóry.

PRZETESTUJ:

Do ciała:

BARWA SPA EXPERIENCE PINK PEPPER & VIOLET Balsam do ciała Nawilżająco-regenerujący 22,90 zł/200 ml

Nawilżająco-regenerujący z oliwą z oliwek, masłem Shea, które zawiera mnóstwo wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, jak również alantoinę, witaminy A, E, F, woski, polifenole, kwas cynamonowy, katechiny, fitosterole, dzięki czemu intensywnie odżywia i wygładza skórę, niweluje jej suchość i poprawia elastyczność oraz roślinną glicerynę.

DAX SUN TURBO GLOW Rozświetlająca olejkowa emulsja ze złotymi drobinkami SPF 30 37,99 zł/175 ml

Dlaczego SPF? Bo największym wrogiem kolagenu poza upływem czasu jest promieniowanie słoneczne. Produkt zapewnia optymalną ochronę przed promieniowaniem UVA zmniejsza ryzyko wystąpienia alergii słonecznych oraz długoterminowych uszkodzeń na poziomie skóry właściwej a przy okazji daje zmysłowy efekt mokrej skóry (organiczny olej arganowy, nazywany płynnym złotem, ekstrakt z dzikiego indygo i karmel oraz złote drobinki).

Do twarzy:

HADA LABO TOKYO SUN Wodoodporny, nawilżający krem do twarzy SPF 50 59,99 zł/50 ml

Ten lekki, zaprojektowany w japońskim laboratorium krem zapewnia wysoką ochronę przeciwsłoneczną SPF 50 i zabezpiecza skórę twarzy przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA oraz UVB. Zawiera również składniki przeciwstarzeniowe, chroniące młodość skóry, regenerujący Panthenol i nawilżający Super Hyaluronic Acid.

YOSKINE COLLAEN LASER. Ujędrniający krem-zabieg z laserowym stymulatorem kolagenu na noc 189,99 zł/50 ml

To ujędrniający krem-zabieg z laserowym stymulatorem kolagenu na noc. Sprawia, że cera staje się doskonale wypełniona, wygładzona i napięta, a zmarszczki wyraźnie mniejsze. Dodatkowo naturalny, morski kolagen (3%) dostarczany do skóry potęguje proces rewitalizacji i ożywienia cery.

PERFECTA MULTI-KOLAGEN RETINOL Expresowy lifting booster serum na dzień i na noc 30,90 zł/15 ml

Booster o nowoczesnej, lekkiej konsystencji. Polecany do pielęgnacji każdego typu skóry wymagającej nawilżenia, silnej redukcji zmarszczek i ekspresowego liftingu. Rekomendowany do całorocznej pielęgnacji. Zawiera nowatorski komplex proKolagenu4 i kolagenu morskiego, który zapewnia intensywną regenerację skóry działając na czterech płaszczyznach: wygładza skórę, redukuje długość, szerokość i głębokość zmarszczek, intensywnie nawilża i ujędrnia.

