i Autor: Shutterstock makijaż

Strefa beauty

Jak złagodzić opuchliznę pod oczami?

Zmarszczki to naturalne procesy starzenia się skóry. Lepiej im zapobiegać niż walczyć z już istniejącymi bruzdami. Eksperci rekomendują, by pielęgnację przeciwzmarszczkową wprowadzać do swojej rutyny już po 25-tym roku życia. Obszar pod oczami wymaga szczególnej opieki. Skóra jest tutaj bardzo cienka i łatwo o wszelkiego rodzaju podrażnienia i alergie. Pamiętaj o jej regularnej i dobrze dobranej pielęgnacji. Stawiaj na produkty nawilżające o lekkich formułach. Są składniki aktywne, które mogą wyprasować i zminimalizować istniejące już bruzdy.