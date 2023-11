Jakie składniki aktywne pomogą "naprawić" skórę?

Trendy w pielęgnacji zachęcają do wspierania procesów samoodnowy i regeneracji skóry, tak by nie dopuścić do powstania widocznych oznak starzenia lub maksymalnie je odsunąć w czasie. Umówmy się, że stres, deficyt snu, zanieczyszczenia powietrza, promienie UV nie ułatwiają tego zadania. Przestawiamy kosmetyki w duchu smart-aging, które poradzą sobie z wyzwaniem, jakim jest stawienie czoła „przeciwnikom”.

PIELĘGNACJA ZATRZYMUJĄCA STARZENIE ZAPALNE

Inflammaging oznacza przedwczesne starzenie spowodowane przewlekłym stanem zapalnym wywołanym przez czynniki środowiskowe i wewnętrzne. Taki chroniczny stan zapalny skóry w dużym stopniu przyczyniają się do tego, jak wygląda i jak będzie wyglądać nasza skóra. ZO® SKIN HEALTH Illuminating AOX Serum dobrze radzi sobie z ochroną przed zanieczyszczeniami i przedwczesnymi oznakami starzenia. Jednocześnie wyraźnie rozjaśnia skórę, nadając jej promienny i subtelnie rozświetlony wygląd. Wyraźnie łagodzi liczne oznaki stanu zapalnego i wspomaga naturalne procesy naprawcze komórek, pozwalając utrzymać optymalne zdrowie skóry. Z kolei BASICLAB Serum ujędrniające dzięki 0,5% czystych peptydów miedziowych zagęszcza naskórek poprawiając jego strukturę i sprężystość, co skutkuje zmniejszeniem głębokości i długości zmarszczek, a dzięki Kompleksowi czynników wzrostu 10% przyspiesza procesy regeneracyjne naskórka i zmniejsza szkodliwe skutki stresu oksydacyjnego, który prowadzi do uszkodzeń włókien kolagenowych.

ZO® SKIN HEALTH Illuminating AOX Serum, 795 zł/50 ml | BASICLAB Serum ujędrniające 0,5 czystych peptydów miedziowych, 269,99 zł/30 ml (dostępne w Super-Pharm)

WIELOWYMIAROWE PRZECIWDZIAŁANIE

Zapobieganie zmarszczkom to złożony proces. Do najważniejszych zasad możemy zaliczyć: unikanie ekspozycji na słońce i systematyczne stosowanie kremów z filtrami SPF, ochronę przed wolnymi rodnikami, dbanie o nawilżenie, wzmacnianie struktury skóry poprzez stosowanie pielęgnacji ze składnikami stymulującymi produkcję kolagenu czy poprawiających elastyczność, takich jak: peptydy, niacynamid, masło shea czy pantenol. Taką kompleksową pielęgnację stworzyła marka IWOSTiN wprowadzając gamę AGE LIFT. To bogaty i dobrze przemyślany skład o działaniu przeciwzmarszczkowym, nawilżającym, odżywczym oraz ochronnym. Produkty zapewniają optymalne efekty dla różnych typów skóry, o każdej porze dnia i nocy - teraz linia dostępna jest w zestawach świątecznych. Do całorocznej ochrony przeciwsłonecznej warto wybrać produkt, który skutecznie będzie chronił przed uszkodzeniami skóry przez promieniowanie, jak np. MEDIDERMA SUNYSES MD PROTECT & REPAIR fotoprotektor SPF 50 o konsystencji żelu-kremu, z enzymami naprawczymi, Zapewnia skórze długotrwałe działanie fotoochonne (SPF50) i pomaga naprawić uszkodzenia komórek wywołane promieniowaniem UV.

IWOSTiN AGE LIFT AGE LIFT zestaw świąteczny 2023 dedykowany skórze normalnej i mieszanej, 159,99 zł | MEDIDERMA SUNYSES MD PROTECT & REPAIR fotoprotektor SPF 50, 146 zł/30 ml

PRODUKTY POBUDZAJĄCE ODBUDOWĘ KOLAGENU

O kolagenie mówi się, że pełni rolę rusztowania skóry. Gdy jest jego odpowiednia ilość skóra jest jędrna i gładka. Z wiekiem jego ilość systematycznie się zmniejsza. Dlatego pobudzenie skóry do jego wytwarzania, to ważny element zapobiegania starzeniu. YOSKINE COLLAGEN LASER. Ujędrniający krem-zabieg z laserowym stymulatorem kolagenu na noc z kompleksem LASER COLLAGEN STIMULATORTM, pobudza produkcję kolagenu, wpływając na perfekcyjne odbudowanie od wewnątrz struktur skóry oraz poprawę jej gęstości i naprężenia. Krem na okolice oczu MEDIDERMA SENS - AGE LIFT Firming Eye contour zapobiega uwidocznieniu zmian zachodzących wskutek uszkodzenia włókien kolagenu i elastyny. Ekstrakt z Caesalpinia spinosa i Kappaphycus alvarezii działa jako naturalna bariera przeciwko szkodliwym czynnikom egzogennym, wygładza i napina skórę, lizyna poprawia odporność skóry, a aloes działa kojąco i nawilżająco.

YOSKINE COLLAGEN LASER. Ujędrniający krem-zabieg z laserowym stymulatorem kolagenu na noc, 189,99 zł/50 ml |MEDIDERMA SENS - AGE LIFT Firming Eye contour, 196 zł/15 ml

