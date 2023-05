Jakie ubrania do ćwiczeń wybierać latem? Pozwól skórze oddychać

Odpowiednie elementy

Nawet, gdy pogoda wydaje się być idealna do treningu na świeżym powietrzu, nie będzie on sprawiał aż takiej przyjemności, gdy zostanie wykonany w nieodpowiednim stroju. Bardzo ważne jest by postawić na produkty, które będą komfortowe dla ciała, a dodatkowo pozwolą na pełen zakres ruchów. Produktem, który sprawdzi się zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn, jest t-shirt o uniwersalnym fasonie. To element stroju, który każdy powinien mieć w swojej szafie. W przypadku Pań równie dobrą propozycją jest stanik sportowy idealnie pasujący na upalne dni. Komfortowy trening to z całą pewnością również ten wykonany w dopasowanych do ciała legginsach lub kolarkach. - Niezwykle istotne jest, by zwracać uwagę na odpowiednie dopasowanie produktu do okoliczności, w których planujemy wykonać trening. Przede wszystkim komfort! W naszym asortymencie posiadamy produkty Active Seamless, które charakteryzują się bezszwową technologią oraz miękkim, przyjemnym dla ciała materiałem. To propozycja, którą zdecydowanie warto wziąć pod uwagę planując aktywność w ciepłe dni - komentuje Dariusz Sadziński, Product Manager marki Gatta i Gatta Active.

Wyjątkowa technologia

Oczywistym jest, że podczas wykonywania aktywności fizycznej, niezależnie czy odbywa się w zamkniętym pomieszczeniu np. na siłowni czy na świeżym powietrzu, człowiek podnosi swoją temperaturę ciała, jednocześnie wydzielając pot. Z pewnością uczucie to spotęgowane jest w ciepłe, słoneczne dni, gdy temperatura jest wyższa. Oprócz odpowiedniego dopasowania poszczególnych elementów stroju do okoliczności treningu, warto również zwrócić uwagę na materiał ich wykonania. Gatta Active oferuje produkty wykonane ze specjalnej przędzy NILIT® BREEZE, która odznacza się właściwościami chłodzącymi. To idealne rozwiązanie na upalne dni. Dzięki niej, skóra może oddychać a temperatura i pot nie są zatrzymywane. Wybierając produkty wykonane z tej przędzy gwarantujemy sobie komfortowy trening. Tworząc produkty sportowe przykładamy szczególną wagę do ich jakości, dbając by materiały, z których są wykonane sprawdzały się w różnych warunkach treningowych, odpowiada Dariusz Sadziński, Product Manager marki Gatta i Gatta Active.

Trening na świeżym powietrzu w okresie wiosenno-letnim jest często praktykowaną aktywnością. To bardzo dobry pomysł na spędzenie wolnego czasu i jednoczesne korzystanie z uroków pięknej, słonecznej pogody. By cieszyć się w pełni treningiem w takich okolicznościach warto pamiętać o odpowiednich elementach stroju wykonanych z materiałów wspomagających aktywność w wysokich temperaturach

i Autor: materiały prasowe Gatta

