Jesienna moda oparta na długoetnim krawiectwie

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-09-23 13:59

Nowa kolekcja jesień-zima 2025 marki BYTOM, czyli ponadczasowe propozycje oparte na bazie najlepszej tradycji krawieckiej. Ambasadorem kampanii ponownie został Marcin Dorociński reprezentujący wartości istotne dla marki takie jak pokoleniowość, braterstwo oraz tradycja.

Doskonałe kroje, najwyższej jakości tkaniny, ubrania, które zasiliły kolekcję są ukłonem w stronę tradycyjnego krawiectwa. Klasyczne płaszcze, swetry, marynarki, garnitury – najnowsze propozycje łączy ponadczasowość, subtelna nonszalancja i uniwersalny charakter. Stonowana kolorystyka kolekcji złożona jest z połączeń ciepłych brązów, beży oraz melanżowych szarości. Dominują struktury, drobne wzory. Całość uzupełnia klasyczna krata typu Windowpine czy Prince of Walles. Połączenie angielskiego krawiectwa z włoską nonszalancją pozostaje niezmiennie jednym z najważniejszych odniesień dla mody męskiej oraz inspiracją dla projektantów marki. Bogactwo jakości pozwala na satysfakcjonujący wybór przy tworzeniu wyrafinowanych stylizacji.

Podążając za ambasadorem kampanii Marcinem Dorocińskim – narratorem filmowej opowieści –, odbiorcy mogą powrócić do swoich rodzinnych domów, wspomnień, relacji doceniając wkładswoich przodków w swoje – być – tu i teraz. Kampania koncentruje się na powrotach – do miejsc, ludzi i emocji, które definiują ludzi oraz przypominają o najważniejszych życiowych wartościach.Marka obecna jest przy ważnych uroczystościach od pokoleń, a możliwość ubierania mężczyzn na różnych etapach ich życia traktuje jako piękny i zobowiązujący przywilej.

Mając 80. letnie doświadczenie w szyciu garniturów, marka BYTOM traktuje tradycję, jako źródło szczególnej satysfakcji, łącząc ponadczasowe krawiectwo z doskonałym rozumieniemoczekiwań współczesnego mężczyzny. Najnowsza kolekcja to doskonała inspiracja dla mężczyzn, którzy chcą wyglądać elegancko, intrygująco oraz budzić szacunek zarówno przy uroczystychokazjach, jak i przy mniej zobowiązujących dniach.

Dla kampanii zaplanowano szerokie działania mediowe, które obejmują zarówno kanały digitalowe, jak i przestrzeń offline. Komunikacja będzie prowadzona w Internecie – z wykorzystaniem nowoczesnych formatów reklamowych – a także w salonach stacjonarnych marki, gdzie klienci będą mogli doświadczyć jej w bezpośrednim kontakcie. Całość uzupełnią działania w mediach własnych, które pozwolą na budowanie spójnego i angażującego przekazu we wszystkich punktach styku z odbiorcą.

