Jesienna moda oparta na długoetnim krawiectwie

Doskonałe kroje, najwyższej jakości tkaniny, ubrania, które zasiliły kolekcję są ukłonem w stronę tradycyjnego krawiectwa. Klasyczne płaszcze, swetry, marynarki, garnitury – najnowsze propozycje łączy ponadczasowość, subtelna nonszalancja i uniwersalny charakter. Stonowana kolorystyka kolekcji złożona jest z połączeń ciepłych brązów, beży oraz melanżowych szarości. Dominują struktury, drobne wzory. Całość uzupełnia klasyczna krata typu Windowpine czy Prince of Walles. Połączenie angielskiego krawiectwa z włoską nonszalancją pozostaje niezmiennie jednym z najważniejszych odniesień dla mody męskiej oraz inspiracją dla projektantów marki. Bogactwo jakości pozwala na satysfakcjonujący wybór przy tworzeniu wyrafinowanych stylizacji.

Podążając za ambasadorem kampanii Marcinem Dorocińskim – narratorem filmowej opowieści –, odbiorcy mogą powrócić do swoich rodzinnych domów, wspomnień, relacji doceniając wkładswoich przodków w swoje – być – tu i teraz. Kampania koncentruje się na powrotach – do miejsc, ludzi i emocji, które definiują ludzi oraz przypominają o najważniejszych życiowych wartościach.Marka obecna jest przy ważnych uroczystościach od pokoleń, a możliwość ubierania mężczyzn na różnych etapach ich życia traktuje jako piękny i zobowiązujący przywilej.

Mając 80. letnie doświadczenie w szyciu garniturów, marka BYTOM traktuje tradycję, jako źródło szczególnej satysfakcji, łącząc ponadczasowe krawiectwo z doskonałym rozumieniemoczekiwań współczesnego mężczyzny. Najnowsza kolekcja to doskonała inspiracja dla mężczyzn, którzy chcą wyglądać elegancko, intrygująco oraz budzić szacunek zarówno przy uroczystychokazjach, jak i przy mniej zobowiązujących dniach.

Dla kampanii zaplanowano szerokie działania mediowe, które obejmują zarówno kanały digitalowe, jak i przestrzeń offline. Komunikacja będzie prowadzona w Internecie – z wykorzystaniem nowoczesnych formatów reklamowych – a także w salonach stacjonarnych marki, gdzie klienci będą mogli doświadczyć jej w bezpośrednim kontakcie. Całość uzupełnią działania w mediach własnych, które pozwolą na budowanie spójnego i angażującego przekazu we wszystkich punktach styku z odbiorcą.

