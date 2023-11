Już nigdy nie pomalujesz paznokci ineczej. Cieplutki trend w manicure, który pokochają kobiety po 50-tce. Ten lakier do panzocki wygładza zmarszczki na dłoniach i dodaje blasku skórze

Zjawiskowy płaszcz na wyprzedaży Reserved. Promocje taka, że dłonie same składają się do oklasków. Płaszcz na jesień z wełną w składzie i w cenie, która zwala z nóg

Manicure trendy na zimę 2023/2024. Postaw na naturalność

W tym sezonie rządzi naturalność oraz delikatny manicure. Mocne i odważne lakiery do paznokci ustąpiły miejsca delikatnym, pastelowym odcieniom. Jednym z największych trendów tego sezonu jest lipgloss nails, czyli bardzo delikatny i błyszczący manicure. Jak sama nazwa wskazuje, ma on przypominać usta muśnięte bezbarwnym balsamem lub olejkiem. Lipgloss nails to paznokcie pomalowane bezbarwnym lakierem. Płytka paznokcia jest podkreślona oraz błyszcząca. W lipgloss nails sprawdzą się totalnie bezbarwne lub pudrowo różowe lakiery do paznokci. Sekretem tego rodzaju manicure jest wypielęgnowana płytka paznokcia oraz skórki wokół niego. W pielęgnacji skóry dłoni sprawdzą się olejki, które zredukują suche skórki wokół paznokci. Nie zapominaj także o regularnym piłowaniu. Lipgloss nails lubi krótkie i naturalne kształty paznokcia.

Komu pasuje lipgloss nails?

Lipgloss nails to genialna propozycja dla kobiet dojrzałych, które szukają uniwersalnego manicure, który będzie pasował do wszystkiego. Delikatnie podkreślone oraz wypielęgnowanie paznokcie optycznie wygładzają zmarszczki i sprawiając, że skóra dłoni prezentują się bardziej "miękko" oraz delikatnie. Aby uniknąć efektu bladych i trupio wyglądających dłoni wybieraj lakiery albo całkowicie bezbarwne albo delikatnie brzoskwiniowe.