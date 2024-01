Kiedy nowe technologie spotykają świat pielęgnacji. Zamień swoją łazienkę w profesjonalne SPA. Ujędrnienie, nawilżenie i odżywienie na życzenie

Odpowiednia pielęgnacja to warunek absolutnie konieczny, by nasza skóra wygląda promiennie i by opóźnić procesy starzenia. Jednak z podstawowych i najważniejszych kroków w codziennej pielęgnacji jest oczyszczanie skóry. Bez tego nasza skóra będzie zbierała zanieczyszczenia, a także składniki aktywne z kremów czy emulsji, które stosujemy nie będą mogły się całkowicie wchłonąć. Jednym z najlepszych sposobów oczyszczania jest wspomaganie się szczoteczkami sonicznymi. Kolekcja Luna od marki FOREO to już legenda na rynku beauty. Marka jednak obok kultowej szczoteczki posiada w swojej ofercie znacznie więcej zaskakujących urządzeń, które zmienią Twoją pielęgnację w całkowicie nowe doznania.

Moc maseczek do twarzy z FOREO UFO 3

Podaruj swojej skórze korzyści płynące z 5 zabiegów przeciwstarzeniowych na twarz. Klinicznie udowodniono, że zmniejsza widoczność zmarszczek w ciągu 1 tygodnia. UFO 3 bezpośrednio zwalcza skutki utraty wilgoci i elastyczności skóry wraz z wiekiem, jednocześnie ujędrniając skórę za pomocą chłodzącej krioterapii. W przeciwieństwie do tradycyjnych środków nawilżających i masek, technologia Hyper-Infusion zastosowana w UFO™ 3 zapewnia głębokie i długotrwałe nawilżenie, co pomaga wepchnąć aktywne składniki kosmetyków głęboko w skórę właściwą, gdzie działają najlepiej. Dzięki temu urządzeniu możesz przygotować się na młodziej wyglądającą, promienną cerę przez cały dzień.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Pozbądź się wągrów z FOREO KIWI

Czysta skóra zaczyna się od czystych porów, a KIWI to idealne urządzenie do tego zadania i doskonała alternatywa dla popularnych plasterków. Z wyjątkowo skalibrowanym ssaniem, KIWI delikatnie, ale dogłębnie usuwa wągry i inne zanieczyszczenia, pozostawiając skórę odświeżoną i oczyszczoną. Usuwając głębokie zanieczyszczenia z porów, KIWI™ umożliwia ich zmniejszenie, dzięki czemu cera wygląda nieskazitelnie gładko. Dodatkowo, niebieskie światło LED o długości 415 nm, w które wyposażone jest KIWI eliminuje bakterie zarówno na skórze, jak i na urządzeniu, co zapobiega powstawaniu przyszłych wyprysków.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Żegnamy cellulit z FOREO BEAR 2 body

FOREO BEAR™ 2 body to rewolucyjne urządzenie stworzone do remodelowania, ujędrniania i odżywiania ciała. Udowodniono klinicznie, że dzięki 2 typom mikroprądu (Advanced Microcurrent oraz Sculpting Microcurrent), opatentowanemu systemowi Anti-Shock System™ i masażowi T-Sonic™ urządzenie to znacznie zwiększa jędrność oraz elastyczność skóry dla wymodelowanej i wyrzeźbionej sylwetki. FOREO BEAR 2 body tonizuje, ujędrnia i kształtuje ciało, pomagając wygładzić wygląd cellulitu na udach, pośladkach, ramionach i brzuchu.(!)Urządzenia BEAR™ 2 body i wszystkich urządzeń z serii należy używać z serum przewodzącym.

i Autor: materiały prasowe FOREO

Przełomowa maska LED FAQ 202 od FOREO

FOREO FAQ™ 202, flagowy produkt w kolekcji szwajcarskiej marki, stanowi idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą przenieść swoją rutynę pielęgnacji skóry na wyższy poziom. Wykorzystując kliniczną terapię światłem LED, FAQ™ 202 używa ośmiu różnych długości fal świetlnych LED (czerwonej, niebieskiej, zielonej, pomarańczowej, fioletowej, cyjanowej, żółtej) - każda celująca w inny problem skóry. Oraz światła NIR, aby skutecznie walczyć z oznakami starzenia i innymi potrzebami cery w ramach wgranych zabiegów. Maska emituje 1000 impulsów LED na sekundę za pomocą 600 punktów świetlnych. Maska FAQ™ 202 powstawała przez prawie 10 lat - miała być produktem, który doskonale dopasuje się do każdej twarzy, będzie idealnie przylegał i nie powodował dyskomfortu podczas używania. Aby było to możliwe, zespół inżynierów z FAQ™ Swiss przeskanował ponad 10 tysięcy różnych twarzy, używając do obliczeń AI i tworząc maskę idealną - z unikalnego silikonu (flexi-fit). Maska jest przezroczysta i dopasowuje się do twarzy jak druga skóra

i Autor: Materiały prasowe FOREO