Klasyczne buty w nowej odsłonie

Zapal taką świecę w domu, a przyciągniesz do siebie szczęście. Zapach, który przepędzi nieszczęścia i rozgoni niepowodzenia

Wegański krem do stylizacji włosów, który zapewnia wiele korzyści, tworząc wiązania w strukturze włosa

Knu Stack mają cholewkę w odcieniach pianek i wkładkę w kształcie marshmallow. Wielokolorowe i metaliczne sznurowadła przeplecione ze sobą tworzą nostalgiczny aszykowny look, który możesz dowolnie modyfikować: pozostaw oba sznurowadła albo zostaw jedno, dla mniej warstwowego wyglądu. Model Knu Skool, pierwotnie wydany w 1998 roku, zaadaptował i zniekształcił język projektowania Old Skool za pomocą nadmuchanego języka, kołnierza na kostce i, co najbardziej charakterystyczne, trójwymiarowego, ściętego paska bocznego.

Dzisiejszy model Knu Stack prezentuje te same elementy projektu Knu Skool, ale zawiera platformę, nawiązując do stylistyki późnych lat 90-tych. Zaprojektowany, aby oddać hołd klasykom Vans i przeprojektowany dla nowej generacji, Knu Stack jest krokiem naprzód w ewolucji Vans.

i Autor: Materiały prasowe VANS

