Kobieto, nie zapominaj o sobie - samobadanie jako część rytuałów pielęgnacyjnych

CO ÓSMA KOBIETA W POLSCE NIE BADA PIERSI

Chociaż eksperci zgodnie twierdzą, że kobiety i dziewczęta od 16 roku życia powinny regularne każdego miesiąca wykonywać samobadanie piersi, to nawyk ten nie jest popularny wśród kobiet w naszym kraju. Badanie Boob Census 2023 wykazało, że ponad 12% Polek nigdy nie badało swoich piersi, a 21% robi to rzadziej niż raz na pół roku. Nasuwa się więc pytanie - dlaczego tak się dzieje?

Pretekstu można upatrywać w codziennym zabieganiu. 43% przyznało, że po prostu o tym zapomina. Kolejnym powodem jest brak wiedzy – 34% nie jest pewna na co zwracać uwagę podczas samobadania. Natomiast co szósta Polka (18%) unika badania ze strachu przed wykryciem zmiany. Kobiety wolą się nie badać, bo się boją… A najczęściej boimy się tego, co nieznane.

DZIEWCZYNO, WEŹ (ZDROWIE) PIERSI W SWOJE RĘCE!

Chcąc zainspirować kobiety do poświęcenia większej uwagi swoim piersiom, ale także by znormalizować temat i przełamywać bariery wstydu, strachu czy niewiedzy, Avon obchodzi tegoroczny Różowy Październik w ciałopozytywnym duchu pod hasłem Kochaj swoje piersi!

W swojej kampanii firma dzieli się wiedzą, jak należy wykonywać samobadanie i na jakie symptomy zwracać uwagę. Ale przede wszystkim zachęca kobiety, by uczyniły z samobadania część swojego stylu życia – by ten pozytywny nawyk stał się naturalną częścią ich rytuału pielęgnacyjnego. By z taką samą uwagą i czułością, jak dbają o włosy czy cerę, zadbały o swoje piersi. Bo jedno z drugim współgra – chwila relaksu z maseczką na twarzy może być idealnym momentem na sprawdzenie swoich piersi.

Avon działa na rzecz kobiet i zdrowia ich piersi już od 25-ciu lat w ramach Kampanii Avon Kontra Rak Piersi. - Mamy za sobą ćwierć wieku doświadczenia. W tym czasie zrealizowaliśmy dziesiątki projektów, inicjatyw i akcji. Przez nasze działania pomogliśmy tysiącom Polek zadbać o zdrowie ich piersi przekazując na ten cel w przeciągu ostatnich 8 lat blisko 6 mln zł. I choć jesteśmy ogromnie dumni z naszych osiągnięć to wyniki najnowszego badania pokazują, że ciągle jest wiele do zrobienia. – mówi Agnieszka Isa, General Manager Avon Polska.

PIERSI – TEMAT NA CENZUROWANYM

Co piąta Polka (19%) przyznała, że nigdy nie była uczona, jak samodzielnie badać swoje piersi. Jeszcze do niedawna próżno było szukać w szkołach wiedzy o na ten temat. Powoli się to jednak zmienia i to dzięki realizowanemu przez Avon programowi Normalne, że ich dotykam wprowadzającemu lekcje samobadania do szkół dla dziewcząt od 16 roku życia. Ta edukacyjna inicjatywa jest niezwykle ważna społecznie, bo otwiera i normalizuje dyskusję na temat zdrowia piersi już wśród młodzieży.

A o zdrowiu piersi generalnie nie rozmawiamy. 25% badanych przyznało, że nigdy nie rozmawiało z nikim na ten temat, a co czwarta (23%) odczuwa dyskomfort poruszając ten temat. Kobiety czują się nieswojo rozmawiając o zdrowiu swoich piersi, bo jest to dla nich „zawstydzające” (15%) i „uznawane za temat tabu” (10%).

67 000 PAR PIERSI

Niebawem Avon rusza z 16. edycją akcji Gabinety z Różową Wstążką, którą organizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem „Amazonki” Warszawa-Centrum. W ramach tej inicjatywy firma dofinansowała dotychczas USG piersi dla 67 tys. kobiet. Lista gabinetów dostępna jest już na stronie www.AvonKontraRakPiersi.pl, a zapisy starują 16 października.

We wrześniu ruszyła natomiast 2. edycja programu edukacyjnego Normalne, że ich dotykam, wprowadzającego lekcje samobadania piersi do szkół w całej Polsce. Wraz z partnerami – Fundacją Rak’n’Roll i Kliniką Ginekologiczną GINI oraz we współpracy z metodykiem, firma opracowała scenariusz lekcji, który wpisany jest w podstawę programową zajęć biologii, W-F i wychowania do życia w rodzinie. Lekcje prowadzone są przez przeszkolone przez Fundację Rak’n’Roll Konsultantki Avon, a udział w zajęciach jest bezpłatny. Nauczyciele mogą zgłaszać swoje klasy na stronie www.avon.pl/programedukacyjny.

DROBIAZG DLA CIEBIE, USG DLA NIEJ

Kampania Avon Kontra Rak Piersi nie mogłaby istnieć, gdyby nie środki zbierane ze sprzedaży produktów z Różową Wstążką, które są dostępne cały rok u Konsultantek lub na www.avon.pl. Firma przeznacza 100% dochodu z ich sprzedaży na cele kampanii. Każdy kupiony przedmiot to cegiełka w budowaniu lepszego świata dla kobiet, to wkład w kolejne badania USG i edukację młodzieży.

i Autor: Materiały prasowe AVON