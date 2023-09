Kolor paznokci na jesień 2023, który natychmiastowo odmładza dłonie. Kobiety po 50-tce oszaleją na jego punkcie. Modny i elegancki manicure, który wygładzi dłonie

Jaki manicure dla kobiet po 50-tce? Lakiery do paznokci, które odmładzają

Kolor lakieru do paznokci może sprawić, że nasze dłonie będę prezentowały się zupełnie. Postawą ich pięknego wglądu jest oczywiście pielęgnacja, jednak doświadczone manicurzystki wskazują, że pewne odcienie lepiej sprawdzą się u kobiet dojrzałych. Panie po 50-tce, którym zależy na optycznym odmłodzeniu dłoni powinny sięgać po wybrane lakiery do paznokci. Numerem jeden wśród "odmładzaczy" dłoni jest klasyczna czerwień. To ponadczasowy klasyk, który nie tylko doda skórze witalności ale także pasuje do każdej stylizacji. Również beżowe i jasne lakiery do paznokci w ciepłej tonacji odejmą skórze lat. Taki manicure prezentuje się delikatnie i świeżo. Jest stylowy oraz elegancki. Jasne i ciepłe kolory zmiękczają skórę i sprawiają, że jej niedoskonałości są mniej widoczne.

Najgorszy kolor lakierów do paznokci. Postarza i podkreśla zmarszczki na dłoniach

Na drugim biegunie są chłodne lakiery do paznokci w odcieniach fioletu oraz niebieskości. To najgorszy kolor dla kobiet po 50-tce. Podkreślają żyłki na dłoniach i uwidaczniają zmarszczki na skórze. Taki manicure dodaje lat.