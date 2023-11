Kompres, którego potrzebuje skóra

Nie ma dnia, żeby nasza twarz nie była narażona na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie UV, wiatr, deszcz, śnieg, zmieniające się temperatury i wilgotność powietrza czy zanieczyszczenia. Wszystkie te elementy mogą wpływać niszcząco na nieosłoniętą skórę i znacznie przyspieszać jej starzenie, dlatego tak ważna jest odpowiednia pielęgnacja. Żelazny jej zestaw to składniki nawilżające oraz wzmacniające naturalną barierę ochronną skóry.

NOWOŚĆ dla kochających nawilżoną skórę

Świadomość tych potrzeb była inspiracją dla ekspertów marki CeraVe. Tak powstał produkt, co do którego nie ma wątpliwości, że będzie dermokosmetycznym hitem! Nowe Serum z Kwasem Hialuronowym nawilża i wzmacnia barierę ochronną każdego typu skóry, zwłaszcza suchej i normalnej - aż 96% osób potwierdza, że skóra jest nawilżona.

Idealne w trendzie Moisture sandwich

Najnowsze Serum marki – wraz z innymi nawilżającymi produktami CeraVe – idealnie sprawdzi się w nowym podejściu do skincare: moisture sandwich. Jest to warstwowa pielęgnacja, która maksymalizuje nawilżenie skóry, tak istotne w okresie jesienno-zimowym, kiedy łatwo o przesuszenie naskórka.

Kwas hialuronowy, król nawadniania

Nawilżające Serum z Kwasem Hialuronowym od CeraVe ma prosty, mocny skład. Przede wszystkim zawiera kwas hialuronowy, który pomaga wiązać wilgoć w naskórku i zabezpiecza go przed wysychaniem. Zapewnia skórze uczucie świeżości i ukojenia. Do tego – co ważne dla skóry wrażliwej – jest składnikiem bezpiecznym, bo naturalnie występującym w tkankach.

Wzmacniające ceramidy, witamina B5 i technologia MVE

Pielęgnacja to nie wszystko. Najnowsze serum w rodzinie CeraVe ma też właściwości odbudowujące – zawiera bowiem 3 kluczowe ceramidy (1, 3, 6 – II), identyczne jak te, które produkuje nasz organizm. Jak są ważne widać, gdy ich brakuje: skóra wygląda starzej i jest podatna na podrażnienia. Regularne dostarczanie ceramidów wzmacnia naturalne funkcje naskórka, jego barierę ochronną i poprawia elastyczność skóry. Dodatkowo serum ma w składzie witaminę B5, powszechnie znaną jako pantenol, która nawilża i zmiękcza naskórek, łagodzi podrażnienia, przyspiesza gojenie zmian. Co ważne, nawilżające składniki serum są uwalniane stopniowo, nawet do 24 godzin. Jest to możliwe dzięki nowatorskiej technologii MVE (Multivesicular Emulsion). CeraVe jest jedyną marką na rynku kosmetycznym, która nią dysponuje.

Skóra będzie Ci wdzięczna

Nowe Nawilżające Serum z Kwasem Hialuronowym od CeraVe zawiera tylko niezbędne składniki. Jest wolne od drażniących substancji zapachowych i takich, które mogłyby działać komedogennie (nie zatyka porów). Ma delikatną formułę i szybko się wchłania. Jest poręcznie opakowane, dozowane za pomocą wygodnej i higienicznej pompki. Jak wszystkie dermokosmetyki z portfolio marki jest odpowiednie dla skóry wymagającej i wrażliwej.

i Autor: Materiały prasowe CeraVe