Kultowa marka beauty z wyjątkowym kalendarzem adwentowym na ten sezon

Okres świąteczny jest symbolicznym zamknięciem pewnego rozdziału i rozpoczęciem nowego roku. W tym pełnym refleksji czasie, tradycja adwentowa daje przestrzeń na poświęcenie chwili uczuciu wdzięcznościi nadziei. Marka Rituals nawiązuje do urokliwego sezonu świątecznego, zachęcając do radosnego wręczania prezentów oraz obdarowywania bliskich codziennymi chwilami przyjemności. Pozwól, by Kalendarz Adwentowy Rituals rozświetlił Twoje dni radością, miłością i nadzieją oraz by przypominał, aby dostrzegać znaczenie i szczęście w najmniejszych rzeczach. Podaruj sobie i swoim bliskim 24 cudowne prezenty dla ciała, umysłu i duszy. Wśród nich znajdziesz cztery świece, na każdą niedzielę. Migoczące płomienie świec symbolizują odliczanie do świąt, a każda z nich zapowiada nową historię, która rozwija się wraz z mijającymi tygodniami.

Klasyczny Kalendarz Adwentowy to jedna z trzech najnowszych odsłon tegorocznej limitowanej edycji. Opakowanie stylizowane jest na kultowy sklep marki w Amsterdamie - Houseof Rituals. W każdym oknie znajduje się wyjątkowy prezent. Ten wspaniały kalendarz adwentowy zawiera produkty do pielęgnacji ciała, twarzy i domu o wartości 629 zł. Jego cena wynosi 375 zł.

Kalendarz Adwentowy Deluxe w formie świątecznego miasteczka, to idealny sposób na rozpoczęcie poranka w magicznym nastroju. Pełne radosnego blasku światełek opakowanie zawiera bestsellery z Private Collection oraz produkty i kosmetyki o wartości 835 zł, które przydadzą się jeszcze długo po okresie świątecznym. Jego cena wynosi 469 zł.

Kalendarz Adwentowy Premium to połączenie świątecznego miasteczka i kultowego House of Rituals w zestawie zawierającym świąteczne lampki. W domkach i oknach znajdują się wspaniałe produkty marki. To jedyny wariant kalendarza, który zawiera 8 pełnowymiarowych produktów i zapach z The Iconic Collection. Łączna wartość produktów wynosi 1 239 zł, a jego cena to 795zł.

