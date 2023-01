Legendarna marka kosmetyczna otwiera kolejny sklep w Polsce

W 2023 roku możemy liczyć na równie spektakularną ekspansję, chociaż szczegóły kolejnych otwarć na razie pozostają tajemnicą. Niemniej jednak, obserwując dotychczasowy rozwój marki w Polsce, który uznaje się za niezwykle udany, nie powinno zaskakiwać, że plany na ten rok są równie ambitne. Już teraz możemy zdradzić, że 01.02.2023r. Rituals zagości w Krakowie, a jako lokalizację wybrano Bonarka City Center.

Produkty marki można zatem kupić aż w 10. miastach Polski – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie, Łodzi, Gdyni, Gdańsku oraz Krakowie.

Z okazji otwarcia sklepu w Silesia City Center przewidziano wyjątkowe prezenty – przez 10 dni od daty otwarcia tj. do 05.02.2023) do zakupów za min. 190 zł dołączone zostaną mini patyczki zapachowe z Classic Collection, kupując produkty o wartości min. 275 zł klienci dostaną mydło do rąk, a wydając min. 450 zł otrzymają zapach do samochodu.

Z kolei od 06.02 do 11.02, w zależności od progu wydanej kwoty, klienci mogą liczyć na mini patyczki zapachowe, zapach do samochodu lub zapach do wnętrz.

i Autor: Materiały prasowe Rituals