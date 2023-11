Legendarne perfumy na zimę. Otulą twe zmysły niczym ramiona kochanka

Zapraszamy do pełnej zmysłowych wrażeń galerii, w której mamy przyjemność zaprezentować trzy urzekające nowe zapachy kolekcji L’Art du Parfum autorstwa José Eisenberga - od świeżego i wibrującego „Eau Fraîche Délicate” po śmiały i zmysłowy „Tentation Irrésistible”, poprzez elegancki i wyrafinowany „Rouge et Noir Intense”. Każdy zapach powstał na bazie najlepszych komponentów, po to, by rozpalić wyjątkowe emocje i zabrać nas w nadzwyczajną podróż. Odkryj sztukę perfumiarstwa dzięki nowym zapachom José Eisenberg z kolekcji L’Art du Parfum.

L’ART DU PARFUM

Kolekcja L’Art du Parfum została stworzona przez José Eisenberga, założyciela marki. Bardzo osobista koncepcja, która łączy jego zamiłowanie do sztuki – malarstwa, fotografii artystycznej, poezji – z pasją do perfum. Każdy zapach odsłania świat emocji, wspomnień, subtelnego i niepowtarzalnego balansu, które przeniósł na płótno brazylijski artysta Juarez Machado, kluczowa postać współczesnej sztuki figuratywnej. Kolekcja składa się z Wód Perfumowanych dla Kobiet i dla Mężczyzn, o pojemności 100, 50 lub 30 ml.

KWIATOWY OWOCOWY

ROUGE&NOIR INTENSE

Ten powiew świeżości zwiewnej elegancji budzi nową zmysłowość. W nucie głowy, Jabłko droczy się z nami! Jego pikantne i musujące akcenty umykają, by spotkać Grejpfruta i Czarną Porzeczkę, uwalniając zwiewną, pełną blasku świeżość. Delikatne i słoneczne serce Jaśminu oraz Brzoskwini zatapia się w otulającej miękkości Piżma i Drzewa Sandałowego, by połączyć się z elegancją Cedru. Wyborna bryza, Woda żywiołowej osobowości. Podążaj za nią!

TENTATION IRRÉSISTIBLE

Jest jak tysiąc fantazmatycznych odcieni zmysłowego doświadczenia. Pomiędzy pasją a elegancją, zuchwałością a nieprzemijalnością, sensualny i fascynujący taniec zapachów... Mandarynka i Bergamotka wkraczają na scenę, by rozświetlić i rozbłysnąć w głowie, zaś w sercu łączą się ze zmysłowością i słodyczą Wanilii oraz Jaśminu. Rewerencje Tuberozy i Drzewa Sandałowego w bazie pozostawiają intensywny i magnetyczny ślad. Jest jak obietnica intensywnych emocji.

PUDROWY, KORZENNY, ORIENTALNY

EAU FRAÎCHE DÉLICATE

Urok frywolnego uwodzenia, aby ulec pokusie... Tą kompozycją José Eisenberg zaprasza do uwodzenia inicjowanego ognistym zrywem Bergamotki i Różowego Pieprzu, ujawniającego zmysłowość i wyrafinowanie Róży w sercu, flirtującej ze słodkimi akcentami Jaśminu. Trudno oprzeć się zmysłowej hojności Bobu Tonka i wybornej Wanilii! Ulegnij pokusie…

i Autor: Materiały prasowe EISENBERG