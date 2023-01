Limitowana kolekcja mody od znanej marki

Twój osobisty niezbędnik do pielęgnacji twarzy

Na kolekcję inspirowaną męską modą składa się ponad czterdzieści modeli ubrań oraz akcesoriów unisex, które oddalają się od sezonowych trendów i wspierają indywidualną ekspresję oraz oryginalność.

Projekty wykorzystują efekt motyla: eksperymentują z detalami, które mają wyraźny wpływ na ostateczny wygląd i funkcjonalność. Dwustronny ocieplacz zapewnia wszechstronność, puchowe kurtki otulają ciało w formie komfortowego kokona, a garnitur w abstrakcyjny nadruk motyli wydaje się być idealny na specjalne okazje, gdy chce się zwrócić na siebie uwagę.

COS Design Director, Karin Gustafsson komentuje: „Marką YEBOAH pozwoliła nam odkryć inspiracje Reece'a i zachęciła do wyobrażenia sobie naszych projektów z innego punktu widzenia. Zawsze inspirowaliśmy się pracami innych twórców, ponieważ mamy nadzieję, że wykorzystując synergię między dwiema sferami tego samego świata mody, inspirujemy i zbliżamy do siebie nasze społeczności”.

„Już od jakiegoś czasu COS znajdował się w moim polu widzenia – i vice versa. Wiedzieli, co wcześniej robiłem dla marki Saint, aż w końcu skontaktowaliśmy się, by porozmawiać o współpracy. Reszta to już historia.

Uważam, że marka COS jest najlepsza pod względem dostępnej mody wysokiej jakości, więc tworząc razem możemy dotrzeć do nowych odbiorców” – mówi Reece Yeboah, założyciel YEBOAH.

Jako marka zaangażowana w innowacje i napędzanie gospodarki w zamkniętym obiegu surowców, COS wykorzystuje w kolekcji materiały organiczne i pochodzące z recyklingu, a także odpowiedzialnie pozyskiwaną wełnę z certyfikatem RWS.

Kapsułowa kolekcja jest dostępna na stronie cos.com i w wybranych sklepach tylko przez ograniczony czas.

i Autor: Materiały prasowe COS

