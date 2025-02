Lista zakupów na 8 marca: 3 prezenty dla skóry i włosów Wyjątkowa pielęgnacją, z którą Dzień Kobiet będzie codziennie

Prezent dla cery

Na liście najbardziej cenionych składników w czołówce znajduje się witamina C. Ten składnik aktywny zyskał popularność za sprawą efektów, które przynosi w kilku obszarach. Witamina C nie tylko redukuje przebawienia i dodaje skórze blasku, ale za sprawą swoich właściwości antyoksydacyjnych działa również przeciwstarzeniowo. Oznacza to, że dba o skórę nie tylko podczas regularnej pielęgnacji, ale również w dłuższej perspektywie czasu. Jej działanie można wykorzystywać z pomocą pojedynczego kosmetyku lub potęgować całą rutyną opartą właśnie na tym składniku. W gamie Garnier Vitamin C czekają formuły z witaminą C, które pozwolą wykorzystać jej potencjał zarówno podczas porannej rutyny, jak i wieczornej. Prezentem na Dzień Kobiet może być zarówno tylko jedna z poniższych propozycji, jak i cały zestaw.

Skompletuj prezent z serii Garnier Vitamin C:

Serum na przebarwienia Garnier Vitamin C 47,99 zł

Rozświetlające serum na noc Garnier Vitamin C 52,99 zł

Fluid na dzień Garnier Vitamin C SPF50+ 65,99 zł

Maska w płachcie Garnier Vitamin C 14,99 zł

i Autor: materiały prasowe Garnier

Prezent dla włosów

Z okazji Dnia Kobiet zamiast słodyczy można wybrać coś, co nakarmi... włosy. Taka właśnie jest linia kosmetyków Garnier Fructis Papaya Hair Food. Choć nie nadaje się do jedzenia, to jest doskonała dla głodnych włosów, tych pragnących nasycić się ekstraktem z papai. Ten składnik podczas regularnego stosowania pozwala odbudować włosy i zmniejszyć ilość rozdwojonych końcówek. Dla najlepszych efektów najlepiej używać całej serii. Stąd kompletując prezent warto sięgnąć po 3 kosmetyki, które pozwolą obdarowanej kobiecie kompleksowo zadać o włosy.

Skompletuj prezent z serii Garnier Fructis Papaya Hair Food:

Regerujący szampon Garnier Fructis Papaya Hair Food 19,99 zł

Regerująca odżywka Garnier Fructis Papaya Hair Food 19,99 zł

Regenerująca maska Garnier Fructis Papaya Hair Food 27,99 zł

i Autor: materiały prasowe Garnier

Prezent dla ciała

Multifunkcyjne kremy Mixa to formuły, które sprawdzą się w pielęgnacji twarzy, ciała oraz dłoni. Ich uniwersalny charakter sprawia, że są doskonałym prezentem, który wyraża troskę o obdarowaną osobę. Każdy z multifunkcyjnych kremów Mixa bazuje na innych składnikach dedykowanym konkretnym potrzebom skóry. Do wyboru jest między innymi regeneracyjna formuła z mocznikiem i niacynamidem Mixa Urea Cica Repair+ i nawilżająco-ochronna z cermiadami, skwalanem i gliceryną Mixa Ceramide Protect. Każda z nich może być trafiony prezentem dla wyjątkowej kobiety. Takim, który sprawdzi się nie tylko w dniu jej święta.

Wybierz prezent z gamy multifunkcyjnych kremów Mixa:

Mixa Urea Cica Repair+ 59,99 zł

Mixa Ceramide Protect 59,99 zł