To najpiękniejsze perfumy na lato. Ten zapach do złudzenia przypomina kultowy Gucci, a w Hebe kosztuje 10 razy mniej. Dla fanek bzu i wiosennych nocy

Tani zamiennik legendarnych perfum Gucci Flora. Pachnie letnim ogrodem i kosztuje 25 zł

Perfumy kojarzą się z luksusem. Są zapachy, które na dobre zapisały się w historii. To między innymi kultowe Chanel N°5 oraz kwiatowe inspiracje od domu mody Gucci. Te ostatnie mają wiele fanek, które kochają kwiatowe i lekkie zapachy. Tego rodzaju kompozycje są idealne na lato. Szukasz trwałego zamiennika perfum Gucci Flora? Spróbuj propozycję od marki BI-ES. Flakon BI-ES Blossom Hills to delikatne, kwiatowe nuty zapachowe, które otulają zmysły i kojarzą się z latem. Jak przekonuje producent zapach ten powstał jako inspiracja namiętnością i romantycznymi spotkaniami. Pobudza zmysły i dociera do najgłębszych zakamarków naszej duszy. Jak na kwiatową kompozycję przystało BI-ES Blossom Hills posiada w swoim składzie między innymi różę, bergamotkę. porzeczkę, brzoskwinię oraz piżmo i drzewa cedrowe. Choć na próżno szukać go w składzie, to wiele osób w BI-ES Blossom Hills wyczuwa nuty bzu. To zatem idealne perfumy na wiosenne i letnie dni. A teraz najlepsza część. Zapach BI-ES kupisz praktycznie w każdej drogerii, a jego cena nie przekracza 30 zł. W Hebe propozycja ta kosztuje 24,99 zł.

i Autor: Materiały prasowe BI-ES

