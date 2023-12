Małe jest piękne, czyli szczotki dla dzieci od Olivia Garden

Kolekcja Olivia Garden Fingerbrush Care Mini to odpowiedź na potrzeby rodziców, a także fryzjerów, którzy w swojej pracy zajmują się wymagającymi, a zarazem wyjątkowymi klientami, jakimi są dzieci. Nowa, mniejsza odsłona dobrze znanego modelu Fingerbrush ma za zadanie ułatwić i uprzyjemnić pielęgnację włosów najmłodszych. Szczotki sprawdzą się do rozczesywania delikatnych i nawet najbardziej splątanych włosów dziecięcych. Kreatywny design akcesoriów zachęca do samodzielnego czesania włosów, bez ciągnięcia i bólu, dodatkowo sprawiając, że wizyta u fryzjera już nigdy nie będzie kojarzyła się jako coś przykrego.

Nowa seria nawiązuje do podróży w głąb oceanu. Za wizualną odsłonę kolekcji odpowiedzialne są zwierzęta morskie. Kolor każdego wariantu szczotki odpowiada innemu: żółty inspirowany jest konikiem morskim, różowy – rozgwiazdą, zielony – ośmiornicą. Limitowana edycja Fingerbrush Care Mini powstała z myślą o dzieciach, jednak to również idealny wybór dla dorosłych. Kompaktowy rozmiar sprawia, że szczotki bez trudu mieszczą się w plecaku czy torebce. Sprawdzają się do rozczesywania włosów zarówno suchych, jak i mokrych – odpowiednio wyprofilowany kształt głowicy bardzo delikatnie masuje skórę głowy. Akcesoria zostały wykonane z materiałów, które nadają się do recyklingu.

i Autor: Materiały prasowe Olivia Garden

i Autor: Materiały prasowe Olivia Garden