Marka Phenomé wchodzi w nową kategorię produktów do higieny intymnej z serią MAKE LOVE

Linia powstała we współpracy merytorycznej z dr. Tadeuszem Oleszczukiem - ginekologiem znanym z holistycznego podejścia do zdrowia kobiet i edukacji w zakresie profilaktyki oraz gospodarki hormonalnej. Doktor pełni w kampanii rolę edukatora, który wprowadza kobiety w okresie perimenopauzy i menopauzy w temat zmian w ciele i związanej z nimi konieczności przyjrzenia się sobie na nowo. Od stycznia 2026 w kanałach marki trwa intensywna kampania edukacyjna, do której oprócz doktora Oleszczuka marka zaprosiła m.in. Annę Augustyn-Protas, Jolantę Zakrocką i Dominikę Bagińską.

Phenomé proponuje kobietom alternatywę – wyjście poza standardowe schematy higieny w stronę rytuału wellness. Opakowania serii MAKE LOVE., utrzymane w świetlistej estetyce marki, zostały zaprojektowane tak, by być ozdobą kobiecej przestrzeni, podkreślając, że intymność jest naturalnym i pięknym elementem życia.

„Chcemy uświadamiać kobietom, że ich dojrzałość jest luksusem. Seria MAKE LOVE. to zaproszenie do odkrywania radości i przyjemności na własnych zasadach” – mówi Aldona Luterek.

Linia składa się z czterech produktów, które opierają się na bardzo starannie dobranych składnikach aktywnych, wspierających naturalną równowagę okolic intymnych. Większość produktów jest bezzapachowa, a ich formuły są odpowiednie także dla kobiet o skórze wrażliwej, w ciąży oraz karmiących piersią. Jeden z nich nadaje się nawet do zjedzenia (żel intymny MELT)!

Seria obejmuje żele do higieny intymnej oraz kosmetyki do masażu. Poniżej przedstawimy bliżej każdy z produktów, ich działanie oraz wskazania do stosowania:

BALANCE

Postbiotyczny żel do higieny Intymnej

Delikatny żel do codziennej higieny intymnej opracowany z myślą o kobietach poszukujących skutecznego, a jednocześnie łagodnego oczyszczania. Formuła wspiera naturalną równowagę mikroflory, wzmacnia barierę ochronną skóry oraz zapewnia długotrwałe uczucie świeżości i komfortu.

Składniki aktywne:

Probiotics III – kompleks trzech lizatów fermentacyjnych (Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus), wspiera wzrost korzystnych bakterii i ogranicza namnażanie patogenów. Badania in vitro wykazały, że ten surowiec w stężeniu 1% powoduje:

- wzrost korzystnych mikroorganizmów o 14% po 32 h, - redukcję Staphylococcus aureus o 20% po 48 h.

Kwas mlekowy – pomaga w utrzymaniu neutralnego dla skóry pH.

Pantenol – zapewnia uczucie łagodzenia i nawilżenia.

i Autor: Phenome/ Materiały prasowe

FLOW

Mikrobiomowy żel do higieny intymnej

Zaawansowany żel myjący przeznaczony do kompleksowej, a jednocześnie delikatnej pielęgnacji wrażliwych okolic intymnych. Rekomendowany szczególnie kobietom zmagającym się z nawracającymi infekcjami, podrażnieniami po antybiotykoterapii, współżyciu czy w okresach zmian hormonalnych. Formuła wspiera zdrowy mikrobiom skóry i pomaga przywrócić uczucie komfortu.

Składniki aktywne:

LactoSporin® – postbiotyk, który wspiera zdrowy mikrobiom skóry. Badania in vitro wykazały, że surowiec w stężeniu 2% ogranicza rozwój bakterii saprofitycznych i grzybów.

Kwas mlekowy – pomaga w utrzymaniu neutralnego dla skóry pH.

Pantenol – daje uczucie łagodzenia, wspomaga regenerację i przynosi ulgę w dyskomforcie.

i Autor: Phenome/ Materiały prasowe

MELT

jedwabisty żel intymny do masażu

Nawilżający żel intymny przeznaczony do codziennej pielęgnacji oraz wsparcia komfortu w chwilach bliskości. Rekomendowany szczególnie kobietom dojrzałym oraz tym, które w wyniku zmian hormonalnych odczuwają suchość, dyskomfort lub obniżenie naturalnego nawilżenia. Lekka, nielepka formuła zapewnia uczucie płynnego poślizgu, ukojenia i miękkości, wspierając komfort oraz pewność siebie w sferze intymnej.

Składniki aktywne:

Sensfeel™ - roślinny kompleks z forskoliną z pokrzywy indyjskiej i teaflawinami z czarnej herbaty, który pomaga mężczyznom wydobyć ich naturalny urok. Wspiera świeży, zadbany wygląd skóry i podkreśla indywidualny charakter. Sprawia, że bliskość staje się bardziej magnetyczna - w subtelny, ale wyczuwalny sposób. Regularne stosowanie poprawia kondycję skóry i podkreśla jej zdrowy, zadbany wygląd.

Sensfeel™ For Her - zmysłowy duet ekstraktu z kwiatu jaśminu i owoców drzewa karob. Stworzony, by podkreślać kobiecą energię, delikatność i siłę przyciągania. Wspiera komfort i miękkość skóry, pozostawiając ją gładką i promienną. Inspiruje do odkrywania własnej zmysłowości – naturalnie, bez przerysowania.

Pantenol – zapewnia uczucie łagodzenia i nawilżenia

i Autor: Phenome/ Materiały prasowe

TENDER

kojący olejek do masażu

Naturalny olejek przeznaczony do masażu zewnętrznych miejsc intymnych oraz całego ciała. Stworzony z myślą o skórze wymagającej ukojenia i szczególnej troski - rekomendowany m.in. podczas gry wstępnej, po depilacji, po porodzie czy w okresie zmian hormonalnych. Formuła nie pozostawia tłustego filmu, dzięki czemu sprawdzi się zarówno do samodzielnego masażu, jak i w duecie.

Składniki aktywne:

Olej z kamelii japońskiej – zmiękcza i regeneruje skórę, uznawany za symbol piękna i delikatności.

Oleje z pestek winogron, słodkich migdałów i jojoba – odżywiają, uelastyczniają i przywracają komfort.

Witamina E – silny antyoksydant, wspiera regenerację i chroni przed przesuszeniem.

Emolienty miękkie – wygładzają skórę, nie pozostawiając tłustej warstwy.