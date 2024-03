Moc retinolu bez działań nieporządanych. Skuteczna pielęgnacja przeciwstarzeniowa

Codzienna higiena jest niezwykle ważna. W dzisiejszych czasach doskonale wiemy, że częste mycie wcale nie skraca życia, a może uratować nasz przed poważnymi chorobami. Higiena intymna to nadal pomijany temat, który jest bardzo ważny. Wie o tym marka BasicLab, która wypuściła właśnie wyjątkową kolekcję to higieny intymnej. Znajdziesz w niej prebiotyczny żel do stres intymnych, olejek kojący oraz olejek nawilżający.

Awesome Cosmetics oferuje kosmetyki zawierające składniki pochodzenia naturalnego przeznaczone dla kobiet, które oczekują efektów. Bo to właśnie efekty, które ma przynosić codzienna pielęgnacja, są najważniejsze. Ich niebieska seria to moc nawilżenia wynikająca z potęgi natury. W nawilżającej kolekcji znajdziesz bazowe kosmetyki do pielęgnacji takie jak krem oraz serum. Stosuj je codziennie, a Twoja skóra będzie prawidłowo nawilżona.

Zobacz także: Kobiety po 50-tce oszalały na punkcie tego kremu do twarzy. Teraz w promocji Rossmann kosztuje 13 zł. Wygładza zmarszczki i odmładza cerę. „Krem idealny i prawie jak za darmo”

Pro-aging zachęca do znalezienia najlepszej wersji naszej skóry przez akceptację naszego wieku. W ten kierunek doskonale wpisuje się SESDERMA, która stworzyła linię RETISIL do pielęgnacji skóry dojrzałej z oznakami starzenia. Sercem linii są krzem organiczny i retinian hydroksypinakolonu (HPR) wykorzystując przy tym potęgę nanotechnologii, aby zapewnić kompleksową pielęgnację skóry dojrzałej. generacji i odnowienia naskórka. W odróżnieniu od innych typów retinoidów, HPR nie przechodzi konwersji do kwasu retinowego, łączy się bezpośrednio z receptorami w skórze, a przez to zapewnia intensywniejsze działanie i skuteczniejszą pielęgnację bez podrażnień.

Pachnąca owocem granatu pomadka ochronna od marki Celia z olejem z awokado, masłem shea i witaminami to moc odżywienia. Kosmetyk w formie delikatnego balsamu, który po aplikacji zmienia się w aromatyczny, pielęgnujący wargi olejek. Granat intensywnie odżywia i wygładza usta. Łagodzi podrażnienia, koi spierzchnięte usta oraz chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi mrozem, słońcem i wiatrem. Masło shea oraz bogaty w witaminy A, E, B12, B6, C olej z awokado w widoczny sposób zregenerują usta.

Marka NYX Professional Makeup przygotowała coś wyjątkowego dla każdego, kto chce wizualnie uwydatnić usta: nowy błyszczyk Duck Plump oferuje mega blask, mega kolor i mega powiększenie. Formuła z ekstraktem z imbiru sprawia, że usta natychmiast wyglądają na powiększone. Duck Plump dostępny jest w szerokiej gamie aż 18 opcji do wyboru od bezbarwnych poprzez intensywnie napigmentowane odcienie nude, poprzez róże i czerwienie aż po fiolety.