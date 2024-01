Mocarne perfumy na wiosnę 2024 od polskiej marki. Silny i intensywny zapach teraz kupisz za 100 zł mniej. Wyfarinowana baza, która ucieleśnia pragnienia

Absolutnie zakazany kosmetyk do makijażu dla kobiet po 50-tce. Tragicznie podkreśla zmarszczki i dodaje lat. Jeżeli chcesz wyglądać młodo to lepiej wyrzuć ten kosmetyk do śmieci

Zmysłowe perfumy na wiosnę 2023. Silny, męski zapach za mniej niż 100 zł

Perfumy to rzecz wyjątkowa. To intymny dodatek, który przywołuje wspomnienia oraz aktywuje dobre emocje. Mężczyźni lubią intensywne i przyciągające zapachy, która utrzymują się na skórze przez wiele godzin. Mało osób wie, że polskie marki produkują perfumy, które w niczym nie ustępują zagranicznym, luksusowym zapachom. Jedną z takich propozycji są kompozycje od marki Bytom. To jedna z legendarnych, kultowych, polskich marek oferująca męską odzież. Od lat kojarzy się z elegancją i dobrym stylem. Okazuje się jednak, że podczas promocji można tam upolować wyjątkowe perełki w niskich cenach. Przykładem są drzewno-orientalne perfumy dla mężczyzn, która teraz są tańsze o 100 zł i za 50 ml należy zapłacić jedynie 99,90 zł. Perfumy dla mężczyzn od marki Bytom to unikalna kompozycja zapachowa, która spodoba się pewnym siebie i nowoczesnym panom. "Początkowe nuty imbiru przeplatają się z artemisią i cytrusami. Serce perfum przechodzi stopniowo w wyrafinowaną bazę, która podkreśla intensywność całej kompozycji zapachowej dzięki tabace i paczuli. Nuta Vetiveru, drzewa gwajakowego oraz fasoli tonka gwarantują trwałość, głębię oraz oryginalność".

