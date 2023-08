Moda i nauka w jednym

Silne i męskie perfumy dla panów na jesień 2023. To będzie najbardziej przyciągający zapach tego sezonu

Najgorszy błąd podczas używania perfum. Przez to zapach szybko się ulatnia. Ekspertka radzi, co zrobić, aby utrzymać zapach na dłużej

Zakazane kolory paznokci dla kobiet po 50-tce. Taki manicure to zły pomysł. Brak klasy i stylu. Te lakiery do paznokci postarzają i podkreślają zmarszczki na dłoniach

Tych spodni pod żadnym pozorem nie powinna nosić kobieta 50+. Ten model bezlitośnie Cię postarzy i obnaży mankamenty. Co najmniej 10 lat więcej

Triaction to linia odzieży sportowej marki Triumph, która została stworzona z myślą o wygodzie, wydajności i stylu. W kolekcji znajdują się biustonosze sportowe, które zapewniają swobodę ruchów, są lekkie i przewiewne, dzięki czemu można je swobodnie nosić przez cały dzień, tak samo jak na siłowni czy w studio jogi.

Kolekcja AW23 Triumph obejmuje wielofunkcyjną odzież typu activewear w nowych sezonowych kolorach, tworząc prawdziwą fuzję mody casual i ubrań w stylu activewear. To produkty, które sprawdzą się podczas ćwiczeń, ale jednocześnie wyglądają na tyle modnie, że śmiało mogą znaleźć się w damskiej garderobie w stylu athleisure.

Zobacz także: Modne fryzury damskie na jesień 2023. Kobiety po 50-tce będą miały déjà vu. Wracają koszmary minionych lat. Takie fryzury będą trendy

W tym sezonie pojawiają się zupełnie nowe odcienie fioletu, limonki i błękitu, które rozjaśniają jesienno-zimową paletę, a także nowość w kolekcji - biustonosz Gravity Lite. Ten model w linii Triaction zapewnia ekstremalną lekkość, komfort, posiada również właściwości oddychające. Dodatkowo wygląda nie tylko modnie, ale również stabilizuje i podtrzymuje biust, zapewniając kobietom doskonałą kontrolę sprężystości bounce control.

Marka nieustannie rozwija swoje portfolio i inwestuje w badania naukowe swoich produktów, aby mieć pewność, że każdy z jej biustonoszy sportowych zapewnia optymalną kontrolę podskakiwania biustu (wskazującą procentową redukcję ruchu piersi), co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia piersi i ogólnego wsparcia podczas aktywności. Każdy produkt z kolekcji jest naukowo testowany przez ekspertów z University of Portsmouth, co daje klientkom Triumph gwarancję, że kupują wysokiej jakości odzież activewear, która dba o ich zdrowie.

Sian Thomas, Global Head of Design mówi - „Styl, wydajność, komfort. Trzy kluczowe atrybuty, które leżą u podstaw każdego aspektu projektowania i wykonania naszych produktów Triaction. Nieustannie rozwijamy design i estetykę kolekcji, ściśle współpracujemy również z ekspertami z University of Portsmouth, dzięki czemu nasze biustonosze sportowe zapewniają doskonałą kontrolę podskakiwania, która jest niezbędna dla kobiet, aby móc pozwolić im ćwiczyć w sposób wygodny i bezpieczny”.

Oprócz systemu bounce control, w całej kolekcji Triaction znajdziemy wiele innowacyjnych rozwiązań. Od lekkich, oddychających tkanin, miseczek Spacer Cups po technologię Quick Dry – każdy element tej serii został zaprojektowany tak, aby zapewnić prawdziwie komfortowy trening.

GRAVITY LITE

Zupełna nowość w kolekcji - biustonosz sportowy Gravity Lite jest bezfiszbinowy i nieusztywniany. Miseczki zostały zaprojektowane z laminacją Air-Tech, która zapewnia jeszcze lepszą przepuszczalność powietrza, dodatkowo gwarantując optymalne podtrzymanie stabilizację biustu. Dostępny w kolorze Violet, Twilight Blue, Black and White.

ENERGY LITE

Ten miękki biustonosz bez fiszbin został zaprojektowany z całkowicie nową technologią drugiej skóry, która zapewnia większą oddychalność i wygodę podczas treningu. To połączenie świetnej kontroli sprężystości (65%) z optymalnym komfortem. Dostępny w kolorze Sweet Lime i Twilight Blue.

CARDIO CLOUD MINIMISER

Ten model zapewnia lekkość i wsparcie, a jednocześnie optycznie zmniejsza wygląd kobiecych piersi o cały rozmiar miseczki (dostępny do miseczki H). To prawdziwie inkluzywny biustonosz, który zapewnia doskonałą kontrolę odbicia (68%), bez względu na rodzaj aktywności. Dostępne w tym sezonie w kolorach Illumines Blue, Platinum i Black.

CARDIO CLOUD

Zapewnia najwyższą lekkość i ekstremalne wsparcie dzięki innowacji Cloud-tech: połączeniu lekkich i oddychających tkanin, oraz miękkiego wykonania. Posiada również optymalną kontrolę podskakiwania (70%).

EXTREME LITE

Wyposażony w innowacyjny system 3D Powertech: trzy warstwy kontroli antyodbiciowej(70%) w połączeniu z inteligentnymi tkaninami, które zapewniają maksymalną lekkość. Wygodne i bezfiszbinowe dopasowanie zapewnia delikatny i cienki materiał. Dostępny w kolorze szarym, czarnym i białym.

HYBRID LITE

Usztywniany biustonosz sportowy, który konturuje piersi bez dodawania objętości. Zaprojektowany z lekkimi, oddychającymi miseczkami z technologią dystansową, oferującymi doskonałą kontrolę podskakiwania (65%).

7/8 LEGGINGS

Zaprojektowane z oddychającej tkaniny o wysokiej odporności, która utrzymuje wilgoć z dala od skóry. Posiadają również siatkę power mesh, zapewniającą kontrolę nad brzuchem dla dodatkowego wsparcia. Wewnętrzne kieszenie na niezbędne drobiazgi oraz brak bocznych szwów, zapewniają niezrównany komfort. Dostępne w kolorze Twilight Blue i Purple Haze.

i Autor: Materiały prasowe Triumph

i Autor: Materiały prasowe Triumph

i Autor: Materiały prasowe Triumph