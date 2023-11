i Autor: Materiały prasowe Levis

Strefa mody

Moda na Boże Narodzenie. Unikalna współpraca kultowej marki

Okres świąteczny to czas, który skupia swoją uwagę wokół gestu dawania – dawania czasu, miłości i ikonicznych prezentów, które przetrwają nie tylko święta, ale pozostaną z nami na dłużej. W duchu świątecznej radości i satysfakcji z obdarowywania bliskich, marka Levi’s® z dumą kontynuuje swoją współpracę z Emmą Chamberlain (uwielbianą przez wielu twórczynię, ekspertkę stylu i miłośniczkę Levi's®) i przedstawia najnowszą kampanię holiday It's Giving Season, dodatkowo wprowadzając przewodnik po prezentach i trickach stylizacyjnych od Emmy: Emma's Edit: The Gift Guide. Kampania została stworzona w oparciu o wyjątkowy gust twórczyni, która nie tylko stała się jej twarzą, ale również wcieliła się w rolę dyrektora kreatywnego. It's Giving Season obejmuje wprowadzenie na rynek nowych dzwonów Levi’s® Ribcage Bells oraz nowych przytulnych swetrów, idealnych na zimowe dni.