Moda na ferie. Ciepło i wygoda w jednym

W zimowe miesiące warto przyjrzeć się ofercie marek turystycznych i outdoorowych - specjalizujących się w tworzeniu ubrań chroniących przed zimnem, wiatrem i opadami. Brytyjska Regatta to ponad 40 lat doświadczenia w tworzeniu kurtek, bluz i akcesoriów na każde, nawet najtrudniejsze warunki pogodowe. W swoich produktach wykorzystuje najwyższej jakości syntetyczne ocieplenie i membranowe technologie gwarantujące wodoodporność, a przy tym oddychalność. Co ważne, to „techniczne" podejście idzie tu w parze z atrakcyjnym designem. Regatta dba o to, by jej produkty nie tylko spełniały wysokie wymagania, ale i atrakcyjnie się prezentowały.

Przyjrzyjmy się kilku propozycjom brytyjskiej marki. Zacznijmy od modelu Highton. To typowo sportowa wodoodporna kurtka zimowa z oddychającą membraną. Będzie doskonałą towarzyszką pieszych wycieczek i niemal każdej zimowej aktywności. Zapewnia termiczny komfort, chroni przed zimnem i wiatrem. Dzięki stretchowemu materiałowi zewnętrznemu nie krępuje ruchów i gwarantuje wygodę i elastyczność.

Jeśli poszukujemy czegoś o bardziej casualowym charakterze, warto przyjrzeć się kurtce Toploft. To krótka puchówka z kapturem i lekko połyskliwym wykończeniem. Jest ciepła i wygodna na co dzień, a dzięki charakterystycznemu wyglądowi - będzie idealna na wieczorne wyjście. Na większy chłód poleca się model Andia - ciepły pikowany płaszcz z dwustronnym zamkiem i dodatkową krótszą wstawką na klatce piersiowej. Andia to modny wygląd i wysoka funkcjonalność, którą docenimy podczas zimnych dni. Wydłużony krój i ocieplany kaptur zapewniają dodatkową ochronę przed mrozem.

Nie zapomnijmy o kurtkach dla najmłodszych - ciepła kurtka to oczko w głowie każdej mamy, dbającej o zdrowie swoich dzieciaków. Sprawdzonym i uniwersalnym modelem jest Lofthouse, puchowa kurtka zimowa dostępna w ponad 10 wariantach kolorystycznych. Ocieplina Thermoguard i hydrofobowe wykończenie to wszystko, czego potrzebujemy, by zapewnić dziecku ciepło i komfort. Innym wartym uwagi modelem jest Beamz, zimowa dziecięca kurtka ocieplana z kapturem z oryginalnym dodatkiem - latarką LED wbudowaną w rękaw, poprawiającą widoczność i bezpieczeństwo podczas długich zimowych wieczorów.

W ofercie marki Regatta nie brakuje także modnych i funkcjonalnych modeli dla panów. Przykładem może być Salinger - męska zimowa kurtka ocieplana z kapturem z wykończeniem z ekofutra. Ciepła i wodoodporna, dzięki uniwersalnemu designowi sprawdzi się zarówno w mieście, jak i podczas górskiej wycieczki. Praktyczności dodają liczne kieszenie i ściągacze. Niezależnie, czy planujemy zimowy wyjazd z rodziną czy przyjaciółmi - w ofercie marki Regatta każdy, w każdym wieku, znajdzie dla siebie coś, co zapewni przyjemne ciepło, komfort i wygodę. Zimowe dni stają się coraz dłuższe - wykorzystajmy je w pełni, spędzając jak najwięcej czasu pod gołym niebem.

i Autor: Materiały prasowe Regatta