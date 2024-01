i Autor: Materiały prasowe BIMBA Y LOLA

Strefa mody

Moda niczym sztuka. Takiej współpracy jeszcze świat nie widział

To spotkanie artystki LORENY PRAIN i BIMBA Y LOLA, gdzie moda i sztuka mówią tym samym językiem: "Moda i sztuka to kultura, dlatego zawsze się ze sobą łączą. Marki, które stawiają na artystów, to te, które zapamiętamy", wyjaśnia Lorena Prain ze swojego mieszkania w Paryżu, otoczona zabawkami i osobistymi przedmiotami, które zbiera ilustratorka.