Modne kostiumu kąpielowe, które zawojują ten sezon. Hit na lato

Każda kobieta wie, że kupno wymarzonego stroju kąpielowego to nie lada zadanie. Niewiele się w nim kryje, a jednak chcemy, by kostium kąpielowy nie podkreślał mankamentów sylwetki i trzymał w ryzach to, co trzeba.

Gatta zaskakuje nowościami również w letnim sezonie. Inspiracją do stworzenia tegorocznej kolekcji strojów kąpielowych była ziemia oraz przyroda we wszystkich swoich aspektach. Nawiązanie do tego motywu można zaobserwować w przejawiającej się w całej linii kolorystyce. Produkty dostępne są m.in. w odcieniach butelkowej zieleni, chabru, khaki, maliny czy dojrzałej pomarańczy. Oprócz gładkich propozycji znajdą się również te z motywem najmodniejszych printów.

Gatta stawia przede wszystkim na komfort każdej kobiety pamiętając, że wiąże się to z odpowiedzią na różne potrzeby wynikające m.in. z figury, wieku czy wyglądu ciała. W kolekcji strojów na ten sezon marka oferuje modele zarówno jednoczęściowe oraz dwuczęściowe, co pozwoli na dobór odpowiedniego fasonu produktu. Dla Pań poszukujących bardziej zabudowanych propozycji, Gatta przygotowała stroje jednoczęściowe z miseczkami w formie pianki oraz klasycznie usztywnianymi na fiszbinie. Różnorodność dostępnych biustonoszy oraz krojów majtek czeka na Panie wybierające modele dwuczęściowe. Biustonosze z usztywnianymi miseczkami oraz wbudowanymi fiszbinami, zbiorą do środka oraz podtrzymają małe i średnie piersi. Podobny efekt można uzyskać dzięki biustonoszowi z miseczkami wykonanymi z miękkiej pianki, który również dostępny jest w tym sezonie. Panie z bardziej obfitym oraz pełnym biustem z pewnością pokochają modele z konstrukcją balconette, charakteryzującą się poziomo ściętą, gładką, głęboką miseczką. Gatta stawia na różnorodność również w przypadku majtek, dlatego na ten sezon przygotowała propozycje z wysokim oraz niskim stanem w wariancie bardziej zabudowanym lub odkrytym, jak brazyliany czy bumerangi.

Te modele warto znać

i Autor: Materiały prasowe Gatta

i Autor: Materiały prasowe Gatta

Tegoroczna kolekcja strojów kąpielowych od Gatta powstała z myślą o kobietach, które chcą czuć się komfortowo w każdych warunkach, niezależnie czy spędzają urlop na działce, czy w nadmorskim kurorcie. Różnorodność modeli oraz bogata baza kolorystyczna pozwolą każdej kobiecie dopasować produkt, niezależnie od jej potrzeb i preferencji.