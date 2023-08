Modny manicure na jesień 2023. Pomaluj pazncie w kolory zachodzącego słońca. To są prawdziwe trendy na ten sezon

Twoje włosy Ci za to podziękują. Dlaczego wart korzystać z suszarki do włosów?

SUNSET SOIRÉE Kolekcja SUNSET SOIRÉE to niesamowita aura kolorów – od zielonkawych barw porannej matchy, przez brązowo-karmelowe nuty popołudniowej kawy i różowe zachody słońca, aż do granatowych wieczorów. Wszystkie lakiery zapewniają odpowiednie krycie już po jednej warstwie. W skład kolekcji wchodzi sześć produktów: 470 Semilac lakier hybrydowy Beach Soirée 7ml, czyli mocno kryjący, gęsty, cudownie głęboki odcień brudnego różu z kroplą brązu, 471 Semilac lakier hybrydowy Garden Soirée 7ml – najpiękniejsza kombinacja magenty, beżu i szarości, w której każda kobieta zakocha się od pierwszego wejrzenia, 472 Semilac lakier hybrydowy Bonfire Soirée 7ml, czyli połączenie ciepłej czerwieni, brązu i magenty, 473 Semilac lakier hybrydowy Picnic Soirée 7ml – rozbielony kolor matchy, będący absolutnym MUST tego sezonu, 474 Semilac lakier hybrydowy Rooftop Soirée 7ml – granatowo-szary odcień burzowego, letniego nieba, czyli kolor uniwersalny pod każdym względem – mody, okazji i ponadczasowości, a także 475 Semilac lakier hybrydowy Patio Soirée 7ml, czyli propozycja, która ze względu na swoją uniwersalność nigdy nie wyjdzie z mody, a jednocześnie dzięki delikatnym nutom fioletu i brązu, będzie jedyna w swoim rodzaju.

Trendy na paznokciach

Kolekcja SUNSET SOIRÉE to nie jedyna nowość w portfolio marki Semilac. Niedawno w sklepach pojawiły się trzy zjawiskowe produkty 2w1 (color&top) GLOW HOLO, z którymi z łatwością można stworzyć najmodniejsze wykończenie tego sezonu, bez utwardzania w lampie. Wystarczy nałożyć na odżywkę lub bezpośrednio na płytkę paznokcia ulubiony kolor lakieru klasycznego. W zależności od oczekiwanego efektu, powstaną subtelne i minimalistyczne zdobienia w stylu Glazed Donut Nails lub mieniące się wykończenie inspirowane bestsellerowym efektem topu Semilac No Wipe Sparkle Diamond. W kolekcji dostępne są trzy odcienie: SILVER BLUSH, PINK GLOW oraz BLUE HOLO GLAZED

Semilac to najpopularniejsza marka lakierów hybrydowych w Polsce, obecna na rynku od 10 lat. Przeznaczona jest zarówno dla salonów kosmetycznych, jak i do samodzielnego używania w domu. W swojej ofercie ma kosmetyki oraz akcesoria do stylizacji i pielęgnacji paznokci, tj. lakiery hybrydowe, lakiery klasyczne, żele i akrylożele, balsamy, oleje do olejowania pielęgnujące skórę wokół paznokci i dłoni oraz urządzenia.

i Autor: materiały prasowe Semilac

