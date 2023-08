i Autor: SHUTTERSTOCK moda 2022

Strefa mody

Modny powrót do szkoły

Powrót do szkoły. Mundurki od Levi’s® stworzone na sezon FW23 pozwalają nam wyrazić siebie. W przeciwieństwie do większości mundurków, są stworzone tak, aby pokazać swój osobisty styl, a nie go ograniczać. Dzięki kultowym krojom i ponadczasowemu urokowi, Levi’s® tworzy ubrania do noszenia dla każdego – natomiast nigdy nie są noszone tak samo.