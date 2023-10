Mok ukryta w naturze

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów, marka my’BIO poszła o krok dalej i opracowała cztery linie kosmetyków w oparciu o koncepcję PEH skin balance. To innowacyjne podejście wiąże się ze świadomą pielęgnacją przywracającą skórze równowagę poprzez dostarczanie jej odpowiednich proporcji protein, emolientów i humektantów. W portfolio marki znajdziemy żele pod prysznic, balsamy do ciała oraz kremy do rąk i stóp, które zawierają minimum 97% składników pochodzenia naturalnego. Co najważniejsze, produkty z linii PEH skin balance mogą być stosowane zamiennie i dobierane w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby skóry, dostarczając tych składników, których aktualnie potrzebuje. Czas, by poznać je bliżej!

Nawilżająca linia humektantowa

Kosmetyki z tej linii posiadają lekką, nieobciążającą formułę, która ekspresowo się wchłania. Wiodącym składnikiem w tej linii są algi atlantyckie, które nie tylko działają na poziomie naskórka, ale również w skórze właściwej. Ponadto normalizują pracę gruczołów łojowych, zatrzymują wodę w naskórku i opóźniają procesy starzenia. W serii znajdziemy żel pod prysznic, balsam do ciała, krem do rąk oraz krem do stóp.

Nawilżający żel humektantowy pod prysznic

Dzięki połączeniu łagodnych środków myjących, intensywnie nawilżających humektantów oraz multifunkcyjnego ekstraktu z alg atlantyckich, doskonale oczyszcza, wygładza i zapewnia uczucie komfortu. Zawarty w żelu kwas hialuronowy silnie nawilża, uelastycznia, zmiękcza i ujędrnia naskórek. Gliceryna pomaga w transporcie składników aktywnych w głąb skóry. Natomiast kwas mlekowy poprawia jej koloryt i strukturę.

Zobacz także: Popularny sklep z butami masowo zamyka swoje sklepy w centrach handlowych. Setki osób zostaną zwolnione. Wyprzedaże na zamknięcie, mniej niż 100 za buty z naturalnej skóry

Nawilżający balsam humektantowy do ciała

Kosmetyk regeneruje skórę, widocznie ją wygładza, a przy tym przywraca uczucie komfortu. Oprócz kwasu hialuronowego, znajdziemy tu bogaty w witaminy oraz lecytynę olej z nasion słonecznika. Masło shea chroni i wzmacnia naskórek. Olej kokosowy łagodzi podrażnienia. Olej rycynowy chroni skórę przed utratą wody. Oliwa z oliwek koi i zmiękcza. Gliceryna pomaga w transporcie składników w głąb skóry, a witamina E znacznie spowalnia procesy starzenia.

Nawilżający krem humektantowy do rąk

Krem intensywnie regeneruje i nawilża skórę, widocznie ją wygładza oraz redukuje suchość. Wśród humektantów, oprócz kwasu hialuronowego znajdziemy Hydromanil™, czyli naturalny składnik nawilżający, który szybko i długotrwale poprawia stopień nawilżenia skóry, a także Hydrafeel-3™ - ochronną substancję aktywną wspomagającą pielęgnację. W składzie zawarto również doskonale zmiękczający i odżywiający - olej ze słodkich migdałów, natłuszczający i uelastyczniający wosk z borówki, a także oliwę z oliwek, glicerynę, masło shea oraz witaminę E.

Nawilżający krem humektantowy do stóp

Kosmetyk intensywnie nawilża i zmiękcza skórę, widocznie wygładza i regeneruje, a przy tym niweluje uczucie przesuszenia i dyskomfortu. W składzie kremu do stóp znajdziemy zmiękczający i ujędrniający kwas hialuronowy, nawilżający Hydromanil™, ochronny Hydrafeel-3™ oraz bogactwo składników aktywnych, takich jak: olej z nasion słonecznika, oliwę z oliwek, glicerynę, masło shea, witaminę E oraz wosk z borówki.

Regenerująca linia proteinowa

Wiodącym składnikiem w serii proteinowej jest morwa pacyficzna, która uelastycznia oraz wyrównuje przebarwienia skórne, wykazuje właściwości nawilżające, poprawia kondycję naskórka i dodatkowo go odżywia. Dzięki właściwościom przeciwutleniającym przeciwdziała starzeniu. W tej linii znajdziemy żel pod prysznic oraz balsam do ciała. Kosmetyki posiadają średnio-bogatą konsystencję i doskonale sprawdzą się w przypadku skóry wrażliwej i przesuszonej.

Regenerujący żel proteinowy pod prysznic

Kosmetyk oczyszcza i nawilża skórę, widocznie regeneruje naskórek, zapewniając przy tym uczucie komfortu. Jego innowacyjna formuła powstała z połączenia łagodnych środków myjących, odbudowujących protein i cennych składników aktywnych. Proteiny pszenicy wygładzają, odżywiają i zmiękczają skórę. Gliceryna nawilża. D-pantenol, czyli prowitamina B5 chroni skórę wrażliwą, skłonną do podrażnień. Natomiast kwas mlekowy, poprawia koloryt i strukturę skóry, stymuluje produkcję ceramidów i pomaga w redukcji przebarwień.

Regenerujący balsam proteinowy do ciała

Balsam dzięki odbudowującym proteinom i kondycjonującemu ekstraktowi z morwy pacyficznej doskonale nawilża i koi, widocznie regeneruje naskórek oraz przywraca uczucie komfortu. Oprócz protein pszenicy znajdziemy tu mnóstwo składników aktywnych. Olej ze słodkich migdałów idealnie zmiękcza i odżywia. Olej sojowy odbudowuje naturalną barierę ochronną skóry. Gliceryna nawilża. Masło shea chroni i wzmacnia naskórek. Olej rycynowy zapobiega utracie wody. Olej kokosowy łagodzi podrażnienia. Pantenol regeneruje, a witamina E spowalnia procesy starzenia.

Odżywcza linia emolientowa

Kosmetyki z tej linii posiadają bogatą, otulającą konsystencję i zostały stworzone z myślą o skórze suchej i szorstkiej. Do wyboru mamy żel pod prysznic, balsam do ciała, krem do rąk oraz krem do stóp. Głównym składnikiem jest rokitnik północny, który znacząco poprawia kondycję skóry. Duża zawartość witamin takich jak E, A i C w ekstrakcie, ujednolica koloryt cery, spowalnia procesy starzenia, zapewniając promienny wygląd cery.

Odżywczy żel emolientowy pod prysznic

Łączy łagodne środki myjące, niezwykle odżywcze emolienty i wyjątkowo cenny ekstrakt z rokitnika północnego. Dzięki temu doskonale oczyszcza i nawilża skórę, widocznie regeneruje i wygładza oraz zapewnia uczucie komfortu. Zawarty w nim olej makadamia, bogaty w witaminy i składniki mineralne nawilża, uelastycznia i odżywia skórę, a także ja zmiękcza i wygładza. Gliceryna pomaga w transporcie składników aktywnych w głąb skóry. Z kolei inulina działa przeciwzapalnie i łagodząco.

Odżywczy balsam emolientowy do ciała

Kosmetyk regeneruje skórę, widocznie ją nawilża i wygładza, a przy tym przywraca uczucie komfortu. Jego formuła zabezpiecza skórę filmem, który jest lekki i nie klei się. Zawarty w balsamie olej makadamia nawilża i odżywia. Olej kokosowy wygładza i łagodzi podrażnienia. Olej rycynowy chroni skórę przed utratą wody. Masło shea poprawia jej elastyczność. Wśród składników aktywnych znajdziemy nawilżającą glicerynę, łagodzącą inulinę oraz spowalniającą procesy starzenia – witaminę E.

Odżywczy krem emolientowy do rąk

Krem intensywnie regeneruje i nawilża, widocznie wygładza naskórek oraz redukuje jego suchość. Znajdziemy w nim mnóstwo emolientów oraz składników aktywnych. Olej makadamia nawilża skórę i ją uelastycznia. Olej z pestek winogron ma właściwości kojące i łagodzące. Masło shea chroni i wzmacnia naskórek. Olej ze słodkich migdałów idealnie nawilża, wygładza i zmiękcza. W kremie zawarto również glicerynę, inulinę, witaminę E oraz kwas mlekowy.

Odżywczy krem emolientowy do stóp

Dzięki bogatej formule, krem silnie odżywia i wygładza skórę, widocznie regeneruje naskórek oraz niweluje uczucie przesuszenia i dyskomfortu. Olej makadamia bogaty w witaminy i składniki mineralne nawilża i uelastycznia. Olej kokosowy wygładza. Olej ze słodkich migdałów, bogaty w kwasy tłuszczowe, sole mineralne i witaminy z grupy B, A, D i E idealnie nawilża i zmiękcza. Znajdziemy tu również glicerynę, inulinę, witaminę E oraz kwas mlekowy.

Wygładzająca linia humektantowo-emolientowa

W serii humektantowo-emolientowej króluje agawa błękitna, która daje niezwykłą aksamitność skóry, delikatne matowienie i spłycenie zmarszczek. Bogata jest w witaminy oraz minerały, dzięki czemu skóra staje się głęboko nawilżona i odżywiona. W tej linii znajdziemy balsam do ciała, który doskonale sprawi się w przypadku każdego rodzaju skóry.

Wygłądzający balsam humektantowo-emolientowy do ciała

Balsam dzięki połączeniu odżywczych emolientów, nawilżających humektantów i ekstraktu z agawy błękitnej łagodzi skórę i sprawia, że jest ukojona, do tego delikatnie pielęgnuje i wzmacnia barierę ochronną naskórka. Zawarty w kosmetyku olej z nasion słonecznika doskonale nawilża. Masło shea poprawia elastyczność skóry. Olej ryżowy zmiękcza, opóźnia procesy starzenia i rozjaśnia przebarwienia. Olej kokosowy łagodzi podrażnienia. Z kolei olej canola wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe i odżywcze. W składzie znajdziemy również silnie regenerującą betainę cukrową, kojącą alantoinę, a także glicerynę i witaminę E.

i Autor: Materiały prasowe my’BIO