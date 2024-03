Na Dzień Kobiet FOREO zachęca, aby każda z nas powiedziała “F the Rules!”

F the Rules

W społeczeństwie wypełnionym sztywnymi zasadami i nierealistycznymi oczekiwaniami FOREO odrzuca ideę, że piękno musi wiązać się z bólem i cierpieniem, że należy nosić pełny makijaż, aby być postrzeganym jako “tym ładnym” i nieustannie, często wbrew sobie dążyć do "doskonałości". Zamiast tego marka rzuca wyzwanie tym przestarzałym normom, zapraszając kobiety do uwolnienia się od tradycyjnych ideałów piękna i inspirując je do podążania za własnymi pomysłami na życie, kochanie i dbanie o siebie. W wideo promującym kampanię FOREO "F the rules", modelka wyraża wszystkie negatywne emocje, demolując wnętrze muzeum i metaforycznie wreszcie uwalniając się od narzuconych standardów piękna.

​Skąd wziął się Międzynarodowy Dzień Kobiet

Międzynarodowy Dzień Kobiet ma bogatą historię zakorzenioną w dążeniu do równości płci i praw kobiet. Sięga aż do początku XX wieku, kiedy to ruchy robotnicze w Ameryce Północnej i Europie opowiadały się za prawami kobiet. Dzień został oficjalnie uznany w 1975 roku podczas Międzynarodowego Roku Kobiet i ogłoszony Dniem Praw Kobiet i Pokoju ONZ w 1977 roku. Od tego czasu stał się globalnym punktem jednoczącym na rzecz praw kobiet, promującym równość płci i udział kobiet na całym świecie.

"Kampania z okazji Dnia Kobiet "F the rules" reprezentuje nasze nieustanne zaangażowanie w kwestionowanie przestarzałych standardów urody i norm społecznych, które od dawna “uciskają” kobiety na całym świecie. Dzięki innowacyjnej technologii przedkładamy przyjemność nad ból, indywidualność nad trendy, a przede wszystkim odrzucamy narzucone oczekiwania. Kobiety powinny mieć swobodę definiowania piękna na swoich warunkach i z tego powodu niektóre zasady powinny być łamane lub - zapomniane."mówi Vladimir Cuturilo, General Manager na Europę Wschodnią.

Piękno według FOREO

Jeśli nie mamy ochoty, dbanie o urodę nie powinno być procesem czasochłonnym ani drastycznym, dlatego FOREO wprowadza koncepcje takie jak Swedish Beauty Routine - proste podejście składające się z trzech (i pół) kroków. Ta rutyna koncentruje się na użyciu kilku starannie dobranych produktów, aby uzyskać najlepsze możliwe rezultaty przy minimalnym wysiłku, dzięki synergii urządzeń i pielęgnacji skóry. W ciągu zaledwie siedmiu minut oczyszcza, liftinguje, nawilża i wywołuje uśmiech na twarzy.

Dlatego FOREO prezentuje listę zasad, które warto wyrzucić do kosza oraz specjalne oferty, które przygotowało właśnie z okazji Dnia Kobiet.

"Piękno wymaga czasu". Nie w przypadku UFO™ 2.

Zastąp 20-minutową maseczkę w płachcie 2-minutowym zabiegiem głęboko nawilżającym. Klinicznie udowodnione rezultaty przeciwstarzeniowe w tydzień!

UFO™ 2 zapewnia skórze natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie, a klinicznie udowodniono, że zwiększa poziom nawilżenia skóry o 126%, utrzymując efekt do 6 godzin. UFO™ 2 można stosować w połączeniu z aktywnymi maseczkami UFO™, obecnie przecenionymi o 30%, lub z maseczkami w płachcie FOREO. Każda z nich ma własną procedurę zabiegową w aplikacji FOREO, którą można zsynchronizować z urządzeniem.

"Piękno to tuszowanie każdej niedoskonałości". Nie z LUNA™ 3.

Zastąp ukrywanie niedoskonałości odpowiednim oczyszczaniem i złuszczaniem skóry. Ciesz się piękną cerą, która ma prawo nie zawsze być “idealna”.

Udowodniono klinicznie, że LUNA™ 3 usuwa do 99,5% brudu, sebum i pozostałości makijażu - dzięki czemu jest znacznie skuteczniejsza niż oczyszczanie samymi dłońmi. Niezwykle miękkie silikonowe wypustki delikatnie złuszczają martwe komórki naskórka, jednocześnie nie powodując otarć skóry. Pulsacje T-Sonic™ tymczasowo rozszerzają pory, aby usunąć zanieczyszczenia głęboko w środku - zmniejszając ryzyko wyprysków i pozostawiając świeżą twarz. W trybie masażu ujędrniającego pulsacje o niskiej częstotliwości pomagają rozluźnić punkty napięcia mięśni twarzy i wygładzić drobne zmarszczki, zapewniając jędrniejszą cerę.

"Piękno to ból". Nie w przypadku BEAR™.

Zastąp inwazyjne zabiegi kosmetyczne bezbolesną terapią mikroprądami. Dłuższe rezultaty i brak czasu rekonwalescencji!

BEAR™ to pierwsze na świecie zatwierdzone przez FDA urządzenie mikroprądowe z systemem Anti-Shock™. Zapewniając korzyści anti-aging, wyraźnie poprawia kontur twarzy, delikatnie energetyzując i ujędrniając wszystkie 69 mięśni twarzy i szyi. Klinicznie udowodniono, że urządzenie znacznie poprawia wygląd drobnych linii i widoczność zmarszczek, a także zwiększa jędrność i elastyczność skóry w ciągu zaledwie jednego tygodnia. Urządzenie łączy w sobie charakterystyczne dla FOREO pulsacje T-sonic™ z mikroprądami, które zapewniają natychmiastowy lifting twarzy. W przeciwieństwie do drogich zabiegów medycyny estetycznej, FOREO BEAR™ jest całkowicie nieinwazyjny i bezbolesny.

"Piękno wymaga drastycznych środków". Nie z ESPADA™.

Zastąp wyciskanie niedoskonałości kuracją niebieskim światłem LED. Aby zwalczyć bakterie powodujące trądzik pod skórą, zanim jeszcze zdążą się pojawić.

ESPADA™ to zatwierdzone przez FDA urządzenie o klinicznie udowodnionej skuteczności w szybkim i skutecznym dziłąniu na skórę z niedoskonałościami. Łączy w sobie skupione w formie laseru niebieskie światło LED i pulsacje T-Sonic™, aby pozbyć się bakterii odpowiedzialnych za wypryski głęboko w skórze. Dodatkowo urządzenie pobudza mikrokrążenie, zwiększając ilość tlenu i składników odżywczych w obszarze problemowym - przyspieszając odnowę skóry, co umożliwia szybsze gojenie. Udowodniono klinicznie, że ESPADA™ redukuje zaskórniki o 41%, a także pomaga zmniejszyć zaczerwienienia i wielkość porów oraz zwiększa gładkość skóry.

"Piękno wymaga 9 godzin snu każdej nocy." Nie z IRIS™.

Powiedzmy sobie szczerze, że choć sen to jeden z lepszych sposobów na świeże spojrzenie, nie zawsze mamy go tyle, ile potrzebujemy. Na szczęście przy pomocy IRIS łatwo poradzimy sobie z workami i zasinieniami.

IRIS™ to nieinwazyjne, szybkie, skuteczne i ultrahigieniczne urządzenie do masażu okolic oczu zainspirowane starożytnymi technikami drenażu limfatycznego praktykowanymi w Azji. Klinicznie udowodniono, że jest 3,5 razy bardziej skuteczny niż same opuszki palców w zmniejszaniu worków pod oczami, 80% bardziej skuteczny w wygładzaniu konturu oczu i 70% bardziej skuteczny w zmniejszaniu cieni pod oczami.