Najpiękniejszy kolor włosów dla kobiet po 50-tce. Sprawi, że Twoja twarz się rozpromieni, a nastolatki będą zazdrościć wyglądu

Jakie kolory włosów odmładzają?

Nowa fryzura potrafi zdziałać cuda. Włosy i makijaż to proste triki, dzięki którym możemy bez trudu odmłodzić się nawet o 10 lat. Kobiety często śledzą nowinki i chcą, by ich fryzura była nowoczesna i przede wszystkim korzystna dla ich urody. Fryzjerzy rekomendują, by kobiet po 50-tce stawiały na jasne i promienne kolory włosów. Dzięki temu rysy twarzy nie będą wyostrzone, przez co zmarszczki i wszelkiego rodzaju przebarwienie nie będą rzucały się w oczy. Jasne kolory włosów odmładzają i dodają lekkości.

Jaki kolor włosów Ci pasuje? Najlepiej kolory włosów dla kobiet po 50-tce?

Kobiety 50+ powinny wybierać jasne tonacje pasujące do ich urody. Popielaty blond będzie dodawał świeżości i zamaskuje zaczerwienienia. Idealnie sprawdzi się on u kobiet, które naturalnie mają jasne włosy, u pań z ciemniejszą karnacją może wyglądać zbyt blado. Dla szatynek fryzjerzy rekomendują jasny brąz ze świetlistymi pasemkami. Rewelacyjnie rozświetli on twarz i sprawi, że rysy będą łagodniejsze. Za najbardziej odmładzający kolor uznaje się miodowy blond. Nie podkreśla on szarości skóry, dodaje jej promiennego blasku i łagodzi buzię. Te kolor włosów potrafi odmłodzić nawet o 10 lat.

i Autor: SHUTTERSTOCK Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych na zimę 2021

