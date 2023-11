Nakarm swoje włosy. Efekty przejdą Twoje oczekiwania

Przełam schematy i rutynę wraz z Converse w akcji Crete Next - Hack the Rhythm!

Maski owocowe od Garnier to prawdziwa uczta dla włosów, zawierająca esencję naturalnych składników takich jak banan, papaja, ananas, aloes, arbuz czy masło kakaowe. Dzięki właściwościom odżywczym i nawilżającym tych owoców włosy stają się miękkie, gładkie i pełne blasku, chroniąc je jednocześnie przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Ich formuły są bogate w składniki nawilżające, które penetrują włosy, przywracając im elastyczność i zdrowy wygląd. Dodatkowo zapewniają one ochronę przed utratą wilgoci, która jest kluczowa w sezonie zimowym.

Odżywcza moc działania

Składniki zawarte w tych maskach to klucz do zdrowych i silnych włosów. W zależności od tego, czego potrzebują Twoje włosy, w linii Fructis Hair Food znajdziesz aż 6 wariantów produktów odpowiadających na różne problemy. Z włosami suchymi, wymagającymi nawilżenia poradzą sobie warianty Banana oraz Aloe Hair Food, z kolei tymi po licznych zabiegach idealnie zaopiekuje się Papaya Hair Food. Włosom cienkim siły nada Watermelon Hair Food, długimi i matowymi zajmie się Pinapple Hair Food, a niesfornymi ze skłonnościami do puszenia się Cocoa Butter Hair Food. Te maski nie tylko odżywią, ale też zapewnią włosom ochronę przed niekorzystnymi warunkami zimowymi. Regularne stosowanie produktów tej linii dostarczy im niezbędnych składników i blasku, który przetrwa każdą pogodę.

Wielofunkcyjne zastosowanie

Stosowanie masek Hair Food można dopasować pod siebie. Sprawdzą się tak samo dobrze, nakładając je na 10 do 15 minut jako maska, jak również jako odżywka na chwile bądź odżywka bez spłukiwania. Dzięki temu samemu można zdecydować jaką rolę pełni produkt – jeden kosmetyk sprawdzi się doskonale podczas szybkiego, porannego prysznica oraz długiej, wieczornej kąpieli. Produkt jest też polecany przez włosomaniaczki jako pierwsze O w metodzie mycia włosów OMO.

Pyszny zapach

Produkty z linii Hair Food nie tylko pielęgnują, ale także otulają Cię pięknym zapachem owoców. Odświeżający bananów, intensywność papai czy subtelna nuta aloesu sprawi, że pielęgnacja będzie przyjemnym doświadczeniem, a egzotyczny zapach produktów pozostanie na włosach na kilka godzin.

W zależności od tego, czego aktualnie potrzebują Twoje włosy, warianty produktów mogą być używane zamiennie. W skład linii wchodzi cała gama kosmetyków do pielęgnacji włosów – szampon, odżywka, maska. Dzięki temu włosy będą zaopiekowane na każdym etapie!

i Autor: Materiały prasowe GARNIER

