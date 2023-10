Nie czekaj do grudnia! Pierwsze kalendarze adwentowe znanych marek

Romantyczne perfumy z Lidla pachną jak legendarny zapach Diora. Zdaniem wielu to idealny zamiennik. Za kilkanaście złotych otrzymasz obietnicę romansu. Perfumy, które otulają zmysły

Kalendarze adwentowe na grudzień 2023

Kalendarze adwentowe szturmem podbiły rynek i śmiało można powiedzieć, że zostały jednym z symboli przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy miłośnicy tego wyjątkowego czasu w roku wiedzą, że codzienne otwieranie okienek kalendarza adwentowego z niewielkimi upominkami ma w sobie coś wyjątkowego i rewelacyjne wprowadza w nastrój Bożego Narodzenia. W sklepach znajdziesz dziesiątki wszelkiego rodzaju kalendarzy adwentowych.

Kultowa marka makijażowa Charlotte Tilbury już teraz przedstawiła swój kalendarz adwentowy. Trzeba przyznać, że robi on wrażenie. - Kochani, mój WIRALNY KALENDARZ ADWENTOWY PIĘKNA to NAJLEPSZY PREZENT To skrzynia skarbów z moimi najbardziej ikonicznymi sekretami urody! ODKRYJ KULTOWNĄ NIESPODZIANKĘ DZIENNIE PRZEZ 12 DNI! - mówi sama Charlotte Tilbury.

ROZPOCZYNAMY ODLICZANIE DO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!

Odkryj makijażowe hity w wersjach pełnowymiarowych oraz podróżnych. Dzięki nim poczujesz się i będziesz wyglądać jak gwiazda – z kolekcji Charlotte’s. Znajdziesz w nim między innymi nagradzany MAGIC CREAM (rozmiar podróżny) i sensacja w mediach społecznościowych AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY (rozmiar podróżny), a także pełnowymiarową pomadkę HOT LIPS 2. To nie jedyne sekrety, jakie czekają na odkrycie.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

