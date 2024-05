Nowy globalny projekt „Clean at SEPHORA” i „Planet Aware at SEPHORA” startuje w Polsce

Pielęgnacja włosów w domowych zaciszu. Co zrobić, by zachwycać bujną i lśniącą fryzurą?

To Twój najważniejszy krem w kosmetyczce. Stosuj go nie tylko latem

Welcome to the Club – nowa kolekcja Reserved

Dwa nowe oznaczenia, „Clean at SEPHORA” i „Planet Aware at SEPHORA”, zostały opracowane we współpracy z ekspertami ds. środowiska i naukowcami(1), a ich celem jest dostarczenie wszystkim klientom, bez względu na region świata, wglądu w formuły produktów marek oraz ich zobowiązania na rzecz środowiska:

„Clean at SEPHORA” wyróżnia marki oferujące skuteczne formuły, które spełniają światowe standardy regulacyjne i nie zawierają kontrowersyjnych składników(2). W chwili rozpoczęcia programu 133 marki na całym świecie spełniły warunki określone na liście składników „Clean at SEPHORA”. Wśród nich znalazły się m.in.: Drunk Elephant, Fenty Skin, Gisou, Haus Lab, Ilia, Kosas, K18, Merit, Tatcha, The 7 Virtues. W Polsce marki posiadające odznakę „Clean at SEPHORA” to m.in.: Sunday Riley, Ren, Pai, Innisfree, czy Fenty Skin.

„Planet Aware at SEPHORA” wyróżnia marki, które podjęły znaczące zobowiązania na rzecz środowiska w zakresie: zrównoważonych składników (stosowanie i źródła ich pozyskania), opakowań, zobowiązań klimatycznych oraz transparentnej komunikacji z klientem. Marki odznaczone „Planet Aware at SEPHORA” muszą spełnić minimalnie 32 obowiązkowe kryteria(3) w ramach czterech głównych filarów dotyczących zrównoważonego rozwoju. W chwili rozpoczęcia programu 40 marek na całym świecie spełniło kryteria „Planet Aware at SEPHORA”. W Polsce oznaczenie „Planet Aware at SEPHORA” znajdziemy przy markach takich jak np.: Glow Recipe, Briogeo czy Amika.

„Clean & Planet Aware at SEPHORA” wyróżnia marki, które spełniły oba zestawy kryteriów. W chwili rozpoczęcia programu 39 marek na całym świecie spełniło te łączone kryteria, w tym m.in.: Amika, Biossance, Briogeo, By Rosie Jane, Glow Recipe, Saie, Skinfix, Unbottled.

Konsumenci na całym świecie oczekują działań w zakresie ochrony środowiska i przejrzystości ze strony firm, w tym tych z branży kosmetycznej. Wiele osób ma jednak problem z ogromem otrzymywanych informacji i ich rzetelnością, dlatego SEPHORA zobowiązuje się do zapewnienia klientom transparentności, spójności i przejrzystości, aby mogli oni podejmować świadome wybory. Oznaczenie „Planet Aware at SEPHORA” jest wynikiem 2 lat intensywnej współpracy zespołów SEPHORA ze wszystkich regionów świata, z ekspertami ds. środowiska i naukowcami, której celem było wypracowanie wspólnego punktu widzenia, ram, a także posługiwanie się wspólnym językiem w odniesieniu do spełniających kryteria programu marek z oferty SEPHORA.

SEPHORA wprowadziła w kwietniu swoje odznaki „Clean at SEPHORA” i „Planet Aware at SEPHORA” w sklepach i w internecie Ameryki Północnej oraz w Europie, dając klientom możliwość wyszukiwania i identyfikowania marek, które odpowiadają ich preferencjom. W Polsce program został zaprezentowany w maju. Oznaczenia zostaną wprowadzone na Bliskim Wschodzie, Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej do końca 2024 r., a na sam koniec w Chinach w 2025 r.

SEPHORA pragnie również wpływać tym projektem na całą branżę kosmetyczną i chce zachęcić inne marki do podejmowania bardziej odpowiedzialnych wyborów przy opracowywaniu swoich produktów – począwszy od ich formuł, poprzez pozyskiwanie składników i opakowań, przejrzystość, po ich działania w obszarze zobowiązań korporacyjnych. SEPHORA we współpracy ze swoim partnerem technologicznym Novi Connect zapewnia wszystkim zainteresowanym udziałem w programie markom partnerskim, spersonalizowane narzędzie weryfikujące, w którym mogą ocenić swoje produkty pod kątem listy składników „Clean at SEPHORA”, a także kryteriów „Planet Aware at SEPHORA”.

Podczas marcowego Szczytu Change NOW, który odbył się w Paryżu, SEPHORA przedstawiła swoje nowe odznaki szerokiej publiczności. Change NOW to cieszący się rozpoznawalnością i ceniony szczyt, podczas którego zbierają się liderzy ze świata biznesu, rządu i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i rozmawiają na najważniejsze tematy związane ze zrównoważonym rozwojem.Guillaume Motte, Prezes i CEO marki SEPHORA powiedział: „Ponieważ jesteśmy światowym liderem wielokanałowej sprzedaży detalicznej kosmetyków premium, spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność. SEPHORA zobowiązuje się do ułatwienia naszym klientom i markom partnerskim podejmowania bardziej zrównoważonych wyborów, a także wywierania pozytywnego wpływu, a te nowe oznaczenia są istotnym krokiem w tym kierunku. Naszą rolą jako lidera w światowej branży kosmetyków premium jest zaangażowanie naszych partnerów i naszych zespołów w realizację ambitnych celów”.

Deborah Yeh, Globalna Dyrektorka Marketingu w SEPHORA, podkreśliła, że: „Misją marki SEPHORA jest podejmowanie dzisiaj celowych działań, aby zapewnić piękne jutro: dla planety, dla naszej społeczności i dla branży kosmetycznej za pośrednictwem naszych potężnych marek partnerskich. Jesteśmy dumni, że mogliśmy przedstawić nasze nowe globalne odznaki podczas Change NOW. Jest to świadectwo naszej misji. Z pokorą wyrażamy nadzieję na to, że ta praca może wywołać pozytywną zmianę i zachęcić całą naszą branżę do wprowadzania zmian”.

i Autor: materiał prasowy Sephora

i Autor: materiał prasowy Sephora

i Autor: materiał prasowy Sephora