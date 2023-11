Nuja chroni przed jesienną chandrą

League of Legends inspiracją dla G-SHOCK’a – nowa kolekcja przenosi w świat fantasy

Jesień to czas zmieniającej się pogody, spadających temperatur i większego narażenia na infekcje. Dlatego właśnie dieta sokowa Nuja jest teraz potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. To świeże i naturalne rozwiązanie, które pozwala na oczyszczenie organizmu i wzmocnienie układu odpornościowego.

Czym jest dieta sokowa Nuja?

Dieta sokowa Nuja to program żywieniowy, który opiera się na spożywaniu świeżo wyciskanych soków owocowych i warzywnych przez określony czas w opcjach, 3, 5 i 7 dni. Soki te są bogate w składniki odżywcze, antyoksydanty i enzymy, które pomagają oczyścić organizm z toksyn oraz dostarczają energii.

Korzyści z diety sokowej Nuja:

Detoksykacja organizmu - soki wspierają naturalne procesy oczyszczania organizmu, usuwając nagromadzone toksyny.

Poprawa zdrowia skóry - składniki odżywcze w sokach pomagają w zachowaniu zdrowej i promiennej skóry, co jest ważne szczególnie w okresie jesiennym.

Wzmacnianie układu odpornościowego - witaminy i minerały w sokach wspierają odporność organizmu, co pomaga unikać przeziębień i infekcji.

Regulacja wagi - dieta sokowa może pomóc w szybkiej utracie nadmiaru kilogramów i utrzymaniu zdrowej wagi.

Przygotowanie na jesienną aurę

Dietę sokową Nuja można wspaniale połączyć z przygotowaniami na jesień, by nie dać się złej pogodzie i chandrze. Oto kilka wskazówek:

Zrównoważona dieta - po zakończeniu diety sokowej należy zadbać o zrównoważoną dietę bogatą w warzywa, owoce, orzechy i pełnoziarniste produkty. Świetnie sprawdzą się tu na przykład diety niskie IG i niskowęglowodanowa obecne w ofercie firmy MójCatering.

Aktywność fizyczna, która wspiera zdrowie i pomaga w utrzymaniu dobrej formy.

W listopadzie Nuja swoje klientki zaprasza na specjalnie zorganizowane sesje techno jogi, które łączą muzyczny trans ze wzmocnieniem całego ciała.

Dostatek snu – warto zadbać o odpowiednią ilość jakościowego i zdrowego snu.

Szoty witaminowe, czyli najlepszy sposób na suplementację. W ofercie Nuja znajdują się m.in. sztoty Moja Odporność na bazie imbiru będące idealną alternatywą dla tych, którym z kapsułkami jest nie po drodze.

Dieta sokowa Nuja to doskonały sposób na rozpoczęcie swojego procesu detoksykacji i przygotowania na jesień. Oczyszczenie organizmu, dostarczenie cennych składników odżywczych i refleksja nad zdrowym stylem życia, to klucz do utrzymania dobrej formy przez cały sezon.

i Autor: Materiały prasowe NUJA

