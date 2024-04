Od ulubionego buta naszych ojców do podlewania trawnika, po najbardziej pożądany dodatek streetwearowców

Przyszłość zaczyna się marka zaciera granice dziś. Tym razem, pomiędzy chodakiem, a sneakersem i przychodzi z modelem Echo Storm. To progresywny projekt, który łączy innowację z designem. Choć na pierwszy rzut oka but przypomina nam znany już Echo Clog, w modelu Echo Storm znajdziemy “ultra-pluszową” neoprenową skarpetę z siateczkową wentylacją, która zapewnia wygodę przez cały dzień. Mini otwory wentylacyjne dochodzą aż do podeszwy i przecinają jej środkową część. Większego komfortu dodaje też wkładka LiteRide™. But zakończony jest gumową podeszwą, która zapewnia trwałość w każdych warunkach. Echo Storm bezbłędnie łączy wygodę z nową formą. Usunięcie charakterystycznego paska przy pięcie sprawiło, że but przypomina teraz bardziej sneakers niż chodak. Marka Crocs już od kilku lat przekształca swój wizerunek z producenta wszystkim znanych butów na twórcę, który podąża z biegiem czasu, a momentami wybiega w przyszłość. Debiutancka z których kolorystyka Echo Storm przynosi ciemną i jasną opcję, obie są monochromatyczne. Modele mają odcienie złamanej bieli i czerni. Logo „Crocs” znajduje się pod przednim ściągaczem. To model, który dopasowuje się do każdego outfitu i stylu. Echo Storm to zaproszenie fanów streetwearu do odwiedzenia przyszłości i zanurzenia się w świecie zarówno komfortu, na który Crocs stawia od samego początku istnienia, jak i designu z prawdziwego zdarzenia.

Zobacz także: Mieszam kilka łyżeczek z wodą i wiosną podlewam hibiskusa. W lipcu sąsiadki zielenieją z zazdrości na widok tych bujnych kwiatów. Odżywka do hibiskusa

i Autor: Materiały prasowe Crocs

i Autor: Materiały prasowe Crocs

i Autor: Materiały prasowe Crocs