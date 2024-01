Once Upon a Time – baśniowa kolekcja szczotek do włosów od Olivia Garden

To najbardziej mutlifunkcyjny kosmetyk do makijażu. Z nim nie potrzebujesz nic innego

Długie, kaskadowe włosy to nieodłączny element wizerunku średniowiecznej królowej. To właśnie czarujące fryzury typowe dla tej epoki stanowiły inspirację do stworzenia kolekcji FingerBrush Once Upon a Time. Model dobrze znany włosomaniaczkom i fryzjerom od teraz dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: w odcieniu złotym, srebrnym i brązowym.

Co sprawia, że model FingerBrush cieszy się niesłabnącą popularnością? To nie zwykła szczotka do włosów, a rewolucyjne połączenie trzech unikalnych funkcji: rozczesywania, masażu skóry głowy i pielęgnacji włosów. Szczotka została zaprojektowana z myślą o włosach cienkich i prostych – zapewnia im łagodne rozczesywanie bez bólu czy uszkodzeń struktury. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii, akcesorium minimalizuje ryzyko łamania, jednocześnie skutecznie eliminując wszelkie problemy związane z plątaniem włosów.

Specjalne zakończenia włókien sprawiają, że masaż skalpu staje się prawdziwym relaksem. To idealne rozwiązanie dla osób o wrażliwej skórze głowy, oferujące delikatne i przyjemne doznania. Prosty design zapewnia szybką i wygodną stylizację włosów. Szczotka Olivia Garden FingerBrush Once Upon a Time to doświadczenie, które łączy w sobie funkcjonalność, design i komfort.

i Autor: Materiały prasowe Olivia Garden

